Straubing (ots) - Bis zum Montag konnten die britischen Brexit-Betreiber ihren Landsleuten immer noch vormachen, der Ausstieg aus der EU werde nicht wirklich schlimm und sicher auch nicht so hart wie von den EU-Anhängern immer behauptet. Doch nun hat die Gemeinschaft mit der Entscheidung für den Standort zweier lukrativer Agenturen klargemacht: Alles, was mit der blauen Fahne und dem goldenen Sternenkranz zu tun hat, verlässt die Insel. Dieses Symbol ist weitaus kraftvoller als das Summieren von Arbeitsplätzen in den beiden EU-Häusern und ihrem Umfeld. Selbst das erfolgsverwöhnte London wird sich schwertun, das Ausbleiben von jährlich rund 26.000 Besuchern mit üppigen Spesensätzen zu verkraften. Der Brexit beginnt wehzutun.



