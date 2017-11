Die europäischen Schulden sind immer wieder mal ein Problem. Wenn es auf den Tisch kommt, was die interessierten Kreise aus Politik und Notenbanken natürlich tunlichst vermeiden wollen, spricht alle Welt über Problemstaaten wie Griechenland und Italien. Die Anleger flüchten dann gerne in die sicheren Häfen. Das sind neben Gold und Silber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken auch Bankkonten in Deutschland.

Die bei deutschen Banken geführte Konten haben gegenüber innereuropäischen Alternativen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...