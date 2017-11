Liebe Leser,

Alibaba konnte zu Beginn der neuen Woche wieder einmal ein positives Zeichen setzen. Nun dürfte die Aktie Chancen auf einen Kursaufschlag von bis zu 25 % haben, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen zunächst wichtige neue Tops realisieren. Konkret: Zum Wochenauftakt griff Alibaba die 160-Euro-Marke an und überwand diese mit Leichtigkeit. Letztlich ging es um fast 2,5 % bis auf 161,05 Euro in die Höhe. Damit rückt nun auch das ... (Frank Holbaum)

