Mannheimer Morgen zur schlechteren Bezahlung von Frauen Überschrift: Erschütternder Befund Wenn es um die Lohngerechtigkeit von Männern und Frauen geht, belegt Deutschland im EU-Vergleich einen der hintersten Plätze - ein Armutszeugnis für die reiche Industrienation. Dass Frauen häufiger in schlechter bezahlter Teilzeit oder ebenfalls schlechter bezahlten Vollzeitjobs arbeiten, erklärt den statistischen Effekt zum Teil. Gleichzeitig führt dies zu dem erschütternden Befund, dass Frauen offensichtlich schon in Schule und Ausbildung benachteiligt sind. Denn es gelingt ihnen nicht in gleichem Maße wie den Männern, gut bezahlte Posten - auch in den Führungsetagen - zu erreichen. Das bedeutet, dass der Lohnungerechtigkeit schon in Schulen, Ausbildungsbetrieben und Universitäten der Weg geebnet wird, wo Mädchen und junge Frauen nicht ausreichend gefördert werden - ein gesellschaftlicher Missstand, der nicht akzeptabel ist. Und selbst bei vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien werden Frauen nach jüngsten Berechnungen des Statistischen Bundesamts immer noch um sechs Prozent schlechter bezahlt als Männer. An dieser Stelle können sich weibliche Beschäftigte allerdings zur Wehr setzen, indem sie sich und ihre Fähigkeiten schlicht teurer verkaufen. Der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt, Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs und geeignete Fachkräfte - beste Voraussetzungen für Frauen, in Gehaltsverhandlungen offensiver aufzutreten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 14:51 ET (19:51 GMT)