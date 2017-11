Lifestyle Delivery Systems Inc. korrigiert einen von CFN Media am 17. November 2017 veröffentlichten Artikel

DGAP-News: Lifestyle Delivery Systems Inc. / Schlagwort(e): Research Update/Stellungnahme Lifestyle Delivery Systems Inc. korrigiert einen von CFN Media am 17. November 2017 veröffentlichten Artikel 20.11.2017 / 21:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Lifestyle Delivery Systems Inc. korrigiert einen von CFN Media am 17. November 2017 veröffentlichten Artikel

Vancouver, British Columbia, Kanada, 20. November 2017, Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE: LDS), (OTCQB: LDSYF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT) ("LDS" oder das "Unternehmen") möchte Informationen klarstellen, die im Artikel "CFN Media Exclusive Onsite CEO Interview with Lifestyle Delivery Systems: Up and Running in a $5 Billion Market" von CFN Media am 17. November 2017 veröffentlicht wurden. Im Artikel wurde Herr Eckenweiler, CEO von LDS, wie folgt falsch zititiert: "Nur eine Handvoll Unternehmen werden positioniert sein, um 2018 bis zu $3 Mrd. an Cannabis-Ölen für medizinischen und für Erwachsenen-Gebrauch zu erzeugen, und wir sind einer dieser wenigen, der angemessen lizenziert ist und der qualitative hochwertige Biomasse skalieren kann."

Die korrekte Aussage von Herrn Eckenweile sollte wie folgt gelautet haben: "Nur eine Handvoll Unternehmen werden positioniert sein, um 2018 im geschätzten $3 Mrd. Cannabis-Ölmarkt für medizinischen und für Erwachsenen-Gebrauch zu partizipieren, und wir sind einer dieser wenigen, der angemessen lizenziert ist und der qualitative hochwertige Biomasse skalieren kann."

Alle weiteren Details im Artikel vom 17. November 2017 sind als akkurat bestätigt.

http://www.cannabisfn.com/exclusive-onsite-ceo-interview-lifestyl e-delivery-systems-running-5-billion-market/

Über Lifestyle Delivery Systems Inc.

Die Technologie vom Unternehmen produziert getränkte ("infused") Streifen ("strips"), ähnlich wie Atemstreifen ("breath strips"), die nicht nur eine sicherere und gesündere Alternative zum Rauchen sind, sondern auch ein neuer Weg sind, die Dosierung akkurat zu messen und die Reinheit vom Produkt sicherzustellen. Darüberhinaus hat das Unternehmen basierend auf seinen Management-Dienstleistungsverträgen mit NHMC Inc. und CSPA Group Inc. seinen Vorstoss begonnen, im Bereich Anbau von medizinischen Inhaltsstoffen und der Produktion seiner Produkte direkt involviert zu sein. Angefangen vom Samen bishin zum Verkauf werden die unternehmenseigenen Produkte und Inhaltsstoffe während den Rezeptierungs- und Produktionsprozessen im Hinblick auf Qualität und Zusammensetzung getestet, sodass ein Liefersystem ("delivery system") resultiert, das sicher, konsistent und effektiv ist.

Im Namen vom Aufsichtsrat von Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler CEO & Direktor Lifestyle Delivery Systems Inc. Suite 820, 1130 W. Pender St. Vancouver BC, V6E 4A4 T: +1 (866) 347-5058 F: +1 (604) 648-0517

CSE: LDS

OTCQB: LDSYF

Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT

www.lifestyledeliverysystem.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: investor.relations@lifestyledeliverysystem.com Telefon: +1-866-347-5058

und

Skanderbeg Capital Advisors Telefon: +1 604-687-7130 mario@skanderbegcapital.com

Hinweis: Dies ist lediglich eine freie Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Die originale Pressemitteilung kann auf der Webseite von Lifestyle Delivery Systems Inc. eingesehen werden: www.lifestyledeliverysystem.com

Original-Hinweis vom Unternehmen:

Cautionary Disclaimer Statement:

The Canadian Securities Exchange has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of the content of this news release.

Information set forth in this news release contains forward-looking statements that are based on assumptions as of the date of this news release. These statements reflect management's current estimates, beliefs, intentions and expectations. They are not guarantees of future performance. The Company cautions that all forward looking statements are inherently uncertain and that actual performance may be affected by a number of material factors, many of which are beyond the Company's control. Such factors include, among other things: risks and uncertainties relating to the Company's limited operating history and the need to comply with environmental and governmental regulations. Accordingly, actual and future events, conditions and results may differ materially from the estimates, beliefs, intentions and expectations expressed or implied in the forward looking information. Except as required under applicable securities legislation, The Company undertakes no obligation to publicly update or revise forward-looking information.

20.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

631225 20.11.2017

ISIN CA53224Y1043

AXC0287 2017-11-20/21:28