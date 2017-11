Goldman hebt RWE auf 'Conviction Buy List' - Ziel 27,60 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von RWE auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel bei unveränderter "Buy"-Einstufung von 26,50 auf 27,60 Euro angehoben. Die Reaktion auf Kohlekraftwerksschließungen sei übertrieben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 45,00 Euro angehoben. Die Bewertungen seien günstig, die Erwartungen gering und die strukturellen Sorgen übertrieben, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Medienwerten. Zudem übersehe der Markt neue Wachstumschancen und die Möglichkeit einer Sektorkonsolidierung. Sein "Key Pick" im Sektor ist ProSieben wegen der besten Unternehmensstrategie, dem stärksten Wachstum und einer attraktiven Bewertung.

Equinet senkt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Allianz SE von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 194 auf 200 Euro angehoben. Der Allianz-Kurs habe sich seit Jahresbeginn besser als der Dax und auch besser als der Versicherungssektor entwickelt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Gute Ergebnisse und der angekündigte Aktienrückkauf hätten ihn nach oben getrieben. Mittlerweile sei die Aktie angemessen bewertet.

Goldman senkt Siemens Gamesa auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 10,50 Euro gesenkt. Eine vorübergehende, aber deutliche Abkühlung der indischen und deutschen Windturbinenmärkte dürfte Margen und Gewinne der Hersteller im Jahr 2018 deutlich belasten, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Jahr 2019 sollte sich sie Lage dann wieder verbessern, da der indische Markt sich erholen und die Nachfrage aus anderen Regionen sich beschleunigen sollte. Langfristig sollte Siemens-Gamesa aber vom Trend hin zur Windenergie profitieren.

Bernstein hebt K+S auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat K+S nach der schwachen Kursentwicklung der Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 28 Euro angehoben. Auf diesem Niveau böten die Papiere des Düngemittel- und Salzproduzenten eine gute Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kalipreise seien jüngst gestiegen und K+S dürfte die Produktion der Mine Bethune hochfahren.

HSBC senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Norma Group nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. HSBC-Analyst Jörg-Andre Finke erhöhte in der am Montag vorliegenden Studie zudem das Kursziel von 59 auf 60 Euro. Der Experte hatte das Papier im November 2016 bei einem Kursniveau von rund 39 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem legte das Papier fast 44 Prozent zu. Alleine in diesem Jahr belaufen sich die Kursgewinne auf 38 Prozent. Die Aktie entwickelte sich damit deutlich besser als der ebenfalls stark gestiegene MDax. Anfang November hatte die im Frühjahr 2011 an die Börse gebrachte Norma-Aktie zudem mit 63,79 Euro zudem ein Rekordhoch erreicht - seitdem ging es allerdings etwas nach unten.

Commerzbank hebt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 112 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Investorenveranstaltung von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 112 Euro angehoben. Er sei nun für das Rückversicherungsgeschäft für Lebens- und Krankenversicherungen positiver gestimmt, schrieb Analyst Michael HaId in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Schaden- und Unfallgeschäft dürfte die Profitabilität zunehmen.

Kepler Cheuvreux senkt STMicro auf 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Die Dynamik beim Halbleiterhersteller könne von 2018 an etwas nachlassen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein schwächerer US-Dollar sowie die Konjunktur im weltweiten Halbleitersektor könnten dann zum Thema werden.

NordLB hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 176 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach den Zielen des Autobauers für die Jahre 2020 bis 2025 von 172 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese läsen sich auf den ersten Blick recht gut. Bis dahin werde in der Automobilwelt allerdings noch viel passieren, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie, technologisch werde sie dann eine andere sein. Elektroautos könnten Marktverschiebungen zur Folge habe.

Bernstein hebt Ziel für Munich Re auf 210 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Munich Re von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Thomas Seidl überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Annahmen für die Bewertung des europäischen Versicherersektors und die Kapitalkosten. Der Sektor erscheine teuer, dies gelte aber für alle anderen Branchen auch.

