Einmal täglich, oral verabreichtes Medikament ZYTIGA (Abirateronacetat) plus Prednison/Prednisolon nun für neu diagnostiziertes metastasiertes hormonsensitives Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) zugelassen

Janssen-Cilag International NV (Janssen) meldete heute, dass die Europäische Kommission (EK) die Ausweitung der bestehenden Zulassung für ZYTIGA (Abirateronacetat) plus Prednison/Prednisolon auf ein früheres Stadium des metastasierten Prostatakarzinoms als die aktuellen Indikationen genehmigt hat. Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon in Kombination mit der Androgenentzugstherapie (Androgen Deprivation Therapy, ADT) kann nun zur Behandlung von erwachsenen Männern mit neu diagnostiziertem metastasiertem hormonsensitivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) verwendet werden.1

"Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in Europa und die Entscheidung von heute trägt dazu bei, einen dringenden medizinischen Bedarf für diese Patienten zu decken. Wir hoffen, die Lebensqualität vieler Männer in Europa, die mit dieser Krankheit leben, erheblich zu verbessern und die Genehmigung, diese Behandlung in einem früheren Stadium anwenden zu können, trägt zur Bewältigung bei", sagte Professor Karim Fizazi, verantwortlicher Prüfer der LATITUDE-Studie und Leiter der Abteilung für medizinische Onkologie des Institute Gustave Roussy, Frankreich

Die Entscheidung der EK folgt einer Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP)2, die auf Daten der multinationalen, multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3-Studie, LATITUDE, basiert. Die Studie sollte feststellen, ob neu diagnostizierte Patienten mit metastasiertem Prostatakarzinom, die kastrationsnaiv sind und Hochrisiko-Prognosefaktoren haben, von der Erweiterung der Androgenentzugstherapie (ADT) um Abirateronacetat und Prednison im Vergleich zur Behandlung mit ADT allein profitieren würden.3 Die Daten wurden auf dem Kongress 2017 der American Society of Clinical Oncology in Chicago (USA) vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

"Die Genehmigung der EK ist für Männer mit Prostatakrebs in Europa ein wesentlicher Schritt nach vorn und bietet Patienten mit neu diagnostiziertem metastasiertem hormonsensiblem Hochrisiko-Prostatakarzinom eine neue Behandlungsmöglichkeit. Die bislang vorliegenden Daten sind ermutigend und wir setzen uns weiterhin dafür ein, die Ergebnisse für Prostatakrebspatienten zu verbessern", sagte Dr. Ivo Winiger-Candolfi, Oncology Solid Tumor Therapy Area Lead, Janssen Europa, Nahost, Afrika.

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon wurde von der Europäischen Kommission (EK) für die Behandlung von erwachsenen Männern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), die nach Versagen von ADT keine oder nur geringe Symptome aufweisen und bei denen eine Chemotherapie noch nicht klinisch indiziert ist, und von erwachsenen Männern, deren Erkrankung während oder nach einer docetaxelbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist, bereits zugelassen.4

In der LATITUDE-Studie entsprach das Sicherheitsprofil von ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison dem in früheren Studien bei Patienten mit mCRPC. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse waren das verstärkte Auftreten von mit Mineralokortikoiden verbundenem Bluthochdruck und Kaliummangel in dem Arm mit ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison im Vergleich zu ADT und Placebos.3 Das beobachtete Auftreten von Bluthochdruck und Kaliummangel war medizinisch kontrollierbar. Es erforderte nur selten einen Abbruch der Behandlung und hatte kaum schwerwiegende Folgen.3

-ENDE-

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

Über das metastasierte hormonnaive Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC)

Nicht alle Prostatakarzinome sind gleich. Sie reichen von auf die Prostatadrüse begrenzten Karzinomen bis hin zu Karzinomen, die sich auf die Lymphknoten, Knochen oder andere Teile des Körpers ausgebreitet haben. Das Ausmaß bzw. die Ausbreitung des Prostatakarzinoms bestimmt das Stadium.5 Der Begriff "hormonsensitives Prostatakarzinom" (HNPC) bezeichnet ein Stadium der Erkrankung, in dem der Patient noch sensibel in Bezug auf die Behandlung mit ADT ist.6 Patienten mit einer neuen mHSPC-Diagnose haben insbesondere bei Vorliegen von Hochrisikomerkmalen eine schlechte Prognose. ADT plus Docetaxel haben bei mHSPC bessere Ergebnisse im Vergleich zur Behandlung mit ADT allein erzielt, viele Patienten sind jedoch keine Kandidaten für Docetaxel und würden unter Umständen von alternativen Behandlungsansätzen profitieren.7 Darüber hinaus erhält die Mehrzahl der Patienten zwar zu Beginn ADT, aber die Wirksamkeit lässt im Laufe der Zeit in der Regel nach.8,9,10

Über die LATITUDE-Studie3

Die multinationale, multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie LATITUDE umfasste 1.199 Patienten mit neu diagnostiziertem metastasiertem kastrationsnaivem Prostatakarzinom und wurde an 235 Standorten in 34 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Kanada durchgeführt. Insgesamt erhielten 597 Patienten randomisiert ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison (n=597). 602 Patienten erhielten randomisiert ADT und Placebo (n=602). Die aufgenommenen Patienten hatten alle ein metastasiertes kastrationsnaives Hochrisiko-Prostatakarzinom, was zum Zeitpunkt der Diagnose im Rahmen einer Computertomografie (CT) oder einer Magnetresonanztomographie (MRT) durch einen positiven Knochenscan oder metastatische Läsionen dokumentiert wurde. Darüber hinaus mussten Patienten mindestens zwei der drei folgenden Hochrisikofaktoren aufweisen, die auf eine ungünstige Prognose hinweisen:3

Gleason-Score =8

=3 Knochenläsionen

Vorliegen von messbaren viszeralen Metastasen

Aufgrund dieser Ergebnisse hatte Janssen bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Typ-II-Änderungsantrag eingereicht, um die bestehende Zulassung für Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon auf die Behandlung von erwachsenen Männern mit neu diagnostiziertem metastasiertem hormonsensiblem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) in Kombination mit der Androgenentzugstherapie zu erweitern.

Insgesamt entsprach das Sicherheitsprofil von ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison dem früherer Studien mit Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC). Die häufigsten unerwünschten Ereignisse waren das verstärkte Auftreten von mit Mineralokortikoiden verbundenem Bluthochdruck und Kaliummangel in dem Arm mit ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison im Vergleich zu ADT und Placebo. Die Inzidenzrate von Bluthochdruck Grad 3 oder höher (20 gegenüber 10 %) war höher, als diejenige, die in vorherigen Studien mit Abirateronacetat bei mCRPC-Patienten beobachtet wurde. Es gab keine schwerwiegenden Folgeerkrankungen aufgrund der erhöhten Bluthochdruckrate. Die Inzidenz von Kaliummangel war höher, als in vorherigen Phase-3-Studien zu Abirateronacetat plus Prednison bei mCRPC berichtet wurde; allerdings haben nur zwei Patienten die Behandlung wegen Kaliummangels abgebrochen und es gab keine auf Kaliummangel zurückzuführende Todesfälle. Mit Mineralokortikoiden verbundene unerwünschte Ereignisse waren im Allgemeinen medizinisch kontrollierbar.3

Über Abirateronacetat

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon ist die einzige zugelassene Therapie für mCRPC, die die Produktion von Androgenen (die das Wachstum von Prostatakarzinomen fördern) an allen drei Stellen hemmt, die bei einem Prostatakarzinom von Bedeutung sind: in den Hoden, Nebennieren und dem Tumor selbst.4,11,12

Indikationen4

2011 wurde Abirateronacetat in Kombination mit Prednison/Prednisolon von der Europäischen Kommission (EC) für die Behandlung von mCRPC in Männern über 18 Jahren zugelassen, deren Erkrankung unter oder nach einer Docetaxel-basierten Chemotherapie eine Progression erfahren hatte.

Im Dezember 2012 genehmigte die Europäische Kommission eine Erweiterung der Indikation für Abirateronacetat, wodurch der Einsatz in Kombination mit Prednison oder Prednisolon zur Behandlung von mCRPC bei erwachsenen Männern zugelassen wurde, die nach Versagen der Androgenentzugstherapie entweder keine oder nur geringe Symptome aufweisen und bei denen eine Chemotherapie noch nicht klinisch indiziert ist.4

Am Freitag, dem 17.November 2017 erteilte die EK die Genehmigung zur Erweiterung der bestehenden Zulassung für Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon auf die Behandlung von erwachsenen Männern mit neu diagnostiziertem metastasiertem hormonsensitivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) in Kombination mit der Androgenentzugstherapie (ADT).4

Weitere Informationen4

Zu den am häufigsten bei Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon beobachteten unerwünschten Ereignissen zählen unter anderem Harnwegsinfektionen, Hypokaliämie, Hypertension und periphere Ödeme.

Eine vollständige Auflistung der Nebenwirkungen und weitere Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und andere Warnungen zur Einnahme von Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf

Über die Janssen Pharmaceutical Companies

Bei den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Menschen zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden, um Krankheiten zu verhindern, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen, ist das, was uns inspiriert. Wir bringen die besten Köpfe der Branche zusammen und verfolgen die vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, um die Gesundheit aller, die darin leben, zu verbessern. Mehr erfahren Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf http://www.twitter.com/janssenEMEA, wenn Sie an den neuesten Nachrichten interessiert sind.

Cilag GmbH International, Janssen Biotech, Inc., Janssen Oncology, Inc. und Janssen-Cilag International NV gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson.

Warnung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in Bezug auf die Erweiterung der Zulassung für ZYTIGA (Abirateronacetat) plus Prednison/Prednisolon auf ein früheres Stadium des metastasierten Prostatakarzinoms. Der Leser wird aufgefordert, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Produktforschung sowie -entwicklung innewohnende Herausforderungen und Unwägbarkeiten, darunter die Ungewissheit klinischer Erfolge sowie der Beschaffung behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit kommerzieller Erfolge; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Produktion; Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, neue Produkte und Patente; Probleme im Zusammenhang mit Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Rückrufaktionen oder behördlichen Maßnahmen führen; Veränderungen des Verhaltens oder der Ausgabegewohnheiten auf Seiten von Einkäufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen staatlicher Gesetze und Vorschriften, darunter weltweite Gesundheitsreformen; sowie globale Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2017 beendete Geschäftsjahr, darunter in dem Abschnitt "Item 1A. Risk Factors?, in seinem aktuellen Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q, darunter in dem Abschnitt "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements? und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.govwww.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Erstellungszeitpunkt: Oktober 2017

Job-Nummer: PHEM/ZYT/1117/0004

Quellen:

1 EK-Website. Humanarzneimittelregister der Gemeinschaft. ZYTIGA-Produktinformationen. Werden zur Verfügung gestellt unter: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h714.htm. Letzter Zugriff: November 2017.

2 Europäische Arzneimittelagentur. ZYTIGA CHMP meeting highlights. Abrufbar unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002321/WC500236610.pdf. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

3 Fizazi, K. et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer. New England Journal of Medicine 2017; 377:352-360.

4 Zusammenfassung der Merkmale von ZYTIGA (Februar 2017). Abrufbar unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

5 Prostate Cancer Foundation. Staging the disease. Abrufbar unter: https://www.pcf.org/c/staging-the-disease/. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

6 Moul, J.W. Hormone naïve prostate cancer: predicting and maximizing response intervals. Abrufbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4814946/. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

7 Engel Ayer Botrel, T. Efficacy and Safety of Combined Androgen Deprivation Therapy (ADT) and Docetaxel Compared with ADT Alone for Metastatic Hormone-Naive Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Abrufbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911003/. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

8 Gillessen S, et al. Management of patients with advanced prostate cancer: recommendations of the St Gallen Advanced Prostate Cancer Consensus Conference. Ann Oncol. 2015;26:1589-1604.

9 Cornford P, et al. Guidelines on Prostate Cancer. Part II: treatment of relapsing, metastatic, and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol. 2017;71:630-642.

10 American Cancer Society. "Treating Prostate Cancer That Doesn't Go Away or Comes Back After Treatment." Abrufbar unter: https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/treating/recurrence.html. Letzter Zugriff: Oktober 2017.

11 Hoy, SM. et al. Abiraterone Acetate: A review of its use in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer drugs. Drugs 2013; 73:2077-2091.

12 Ritch, CR. Cookson, MS. Advances in the management of castration resistant prostate cancer. BMJ. 2016 Oct 17;355:i4405. Doi: 10.1136/bmj.i4405.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171120006070/de/

Contacts:

Janssen

Medienanfragen:

Natalie Buhl

Telefon: +353 85-744-6696

oder

Investor Relations:

Lesley Fishman

Telefon: +1 732-524-3922

oder

Joseph J. Wolk

Telefon: +1 732-524-1142