Rekord-Öl-Förderung in den USA, Beschränkungen bei der OPEC. Und Russland? Und was machen Saudi-Arabien und der Iran. Weltuntergangsgurus prophezeien utopische Preisanstiege. Was sagt Morgan Stanley, Dirk Grunert? US-Rekordförderung einerseits, andererseits hohe Nachfrage, die Ölpreise sollten stabil bleiben - trotz der Konflikte zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Das sagt Dirk Grunert von Morgan Stanley im Gespräch mit Antje Erhard. Spannend werde das nächste OPEC-Treffen...