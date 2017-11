Stuttgart (ots) - Das vor der Wahl von Gegnern hochgehaltene Argument, Ulrich Silberbach sei doch kein Beamter, hat in der Praxis keine Bedeutung mehr. Denn der Tarifbereich hat für den Beamtenbund mittlerweile existenziellen Wert. Gerade dort gewinnt er immer neue Mitglieder und kommt auf Augenhöhe mit dem Gewerkschaftsbund. So müssen beide Felder gleichermaßen beackert werden, auch weil Beamte und Tarifkräfte keine Vorteile auf Kosten der jeweils anderen Gruppe erzielen dürfen. Wenn die Wahl von Silberbach ein Gutes hat, dann die mehrheitliche Einsicht der Basis, dass der DBB als reine Kampforganisation des Berufsbeamtentums lange ausgedient hat.



