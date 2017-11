Hamburg (ots) - Nach dem Scheitern der Koalitionssondierungen zieht der STERN in dieser Woche seinen Erstverkaufstag vor und erscheint in einer Teilauflage bereits am Mittwoch. Das aktuelle Heft beleuchtet alle Hintergründe der Jamaika-Krise, klärt, wie es dazu kommen konnte und zeigt die politischen Folgen auf. Im Interview äußern sich Cem Özdemir und Wolfgang Kubicki zu den aktuellen Entwicklungen.



