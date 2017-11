Millionen junge Menschen weltweit suchen Arbeit - vor allem in arabischen Ländern und in Afrika. Wenn sie zuhause keine Chance sehen, wächst der Druck, das eigene Land zu verlassen: derzeit wollen das 36 Prozent.

Weltweit sind nach einer neuen UN-Analyse 70,9 Millionen junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 13,1 Prozent, etwa so hoch wie im vergangenen Jahr, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) am Montag in Genf mitteilte. Am höchsten sei die Quote in arabischen ...

