Der Anbau von Kirschen ist ein herausforderndes und saisonabhängiges Geschäft. Und der Kirscherzeuger New Zealand Cherry Corp. mit mehr als 40 Jahren Erfahrung sieht den Schlüssel für die Sicherstellung von Effektivität in der Optimierung auf jeder Stufe der Kirschbearbeitung, angefangen bei der Ernte bis zur Lieferung an den Endverbraucher. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...