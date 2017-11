FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scheitern Sondierungsgesprächen:

"(.) Wenn der europäischen Zentralmacht instabile Verhältnisse drohen, wenn es als Impulsgeber ausfällt, dann, so sieht das etwa der französische Präsident, kann man sich ein Vorankommen Europas abschminken. Ironie der Geschichte: Auf dem Höhepunkt der europäischen Schuldenkrise hatte sich die Bundesregierung böse Kommentare anzuhören, von wegen Diktat und Hegemon; Vergleiche mit der Nazi-Vergangenheit wurden gezogen. Aber letztlich ist es nicht die Stärke Deutschlands, die seine Nachbarn und Partner heute um den Schlaf bringt, es sind seine (vermeintliche) Schwäche und Unberechenbarkeit, welche irritieren. Eine Bundesregierung, die nur die Geschäfte führt und in eine ungewisse Zukunft blickt, die kann nicht jenen Halt bieten, den sich viele in diesen sowieso schon unsicheren Zeiten von ihr erhoffen. (.)"/DP/jha

