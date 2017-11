Düsseldorf (ots) - Der frühere Unionsfraktionschef und jetzige Brexit-Beauftragte der NRW-Landesregierung, Friedrich Merz, unterstützt die Entscheidung der FDP, die Jamaika-Sondierungen zu beenden. Merz nannte den Rückzug von FDP-Chef Lindner "nachvollziehbar und verständlich", wie er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) erklärte. Der frühere CDU-Spitzenpolitiker rechnet jetzt mit Neuwahlen. Auf dem gestrigen Wirtschaftstag des NRW-Wirtschaftsrats in Düsseldorf bezeichnete Merz das Ende der Sondierungen als eine "tiefe Zäsur". Ein neuer Wahlkampf der CDU müsse komplett anders laufen als 2017.



