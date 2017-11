Angesichts einer gemeinsam geplanten Einlagensicherung mahnt Draghi bei europäischen Banken den Abbau fauler Kredite an. Die EU-Einlagensicherung sei eine wichtige Säule der Bankenunion, mahnte der EZB-Chef.

Für die Einführung einer gemeinsamen Einlagensicherung in Europa ist laut EZB-Chef Mario Draghi der Abbau fauler Kredite in den Bankbilanzen entscheidend. Die Themen der faulen Kredite und der gemeinsamen Einlagensicherung seien verknüpft, sagte Draghi am Montag im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel. "Risikoverringerung und Risikoteilung sollten parallel erfolgen, das war immer die Sichtweise der EZB, und notleidende Kredite sind ein Teil davon", sagte Draghi. ...

