Nach Jamaika, ist vor….? Dem DAX ist es egal!

Schaut man auf die Schlagzeilen, könnte man meinem Deutschland stehe nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen vor dem Abgrund. Politisch mögen uns durch durchaus interessante Wochen bevorstehen. Aber aus Anlegersicht hat sich nichts geändert, oder doch?

Wie geht es weiter? Als politisch interessierter Mensch erlebt man derzeit ein Novum in der deutschen Geschichte: Bislang haben Wahlen immer nach mehr oder minder kurzer Zeit zu einer Regierung geführt. Nach der letzten Bundestagswahl war aber erstmals keine klassische Koalition mehr möglich oder gewollt. Daher also der Weg nach Jamaika. Doch dieser Weg ist nun überraschend zu Ende.

Offenbar haben viele nicht damit gerechnet, dass sich die FDP doch einmal an gewisse Prinzipien hält. Insofern hat die Aussage von Lindner: lieber nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, etwas erfrischend ehrliches. Nach der letzten schwarz-gelben Koaltion stand es ja nicht gut um die Glaubwürdigkeit der Liberalen. Bleibt die Frage, ob dieses Verhalten der FDP nutzt. Dazu müssten jedoch erst einmal neue Koalitionsverhandlungen oder Neuwahlen ins Gespräch gebracht werden. Die SPD als der große Wahlverlierer sieht zumindest ihr Heil darin. Wobei wir uns fragen, inwieweit diese Partei jetzt erwartet dass sie nun mehr Wähler ins Lager holt - da sie ja nicht (mit)regieren will. Vertrauen schaffen funktioniert anders.. Dennoch: Neuwahlen erscheinen also nicht unwahrscheinlich.

