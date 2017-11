Zürich - Wie wir gesund älter werden, untersucht die grösste europäische Altersstudie DO-HEALTH. Unter der Leitung von Heike Bischoff-Ferrari, Professorin für Geriatrie und Altersforschung an der Universität Zürich, beteiligen sich an der Studie 2'157 Seniorinnen und Senioren aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Portugal und der Schweiz. Bestsellerautorin Donna Leon unterstützt DO-HEALTH als Botschafterin.

Sie startete im Jahr 2012, und nun ist sie auf der Zielgeraden: Europas grösste Altersstudie. Die Leitung des internationalen Forschungsnetzwerkes von DO-HEALTH, so der Name der Studie, obliegt Heike Bischoff-Ferrari, Professorin für Geriatrie und Altersforschung an der Universität Zürich sowie Direktorin der Klinik für Geriatrie am UniversitätsSpital Zürich und Stadtspital Waid. DO-HEALTH schliesst insgesamt 2'157 Frauen und Männer im Alter von 70 Jahren und älter aus fünf Ländern ein - davon rund 1'000 aus der Schweiz und 550 aus Zürich.

Lebensqualität mittels dreier einfacher Massnahmen verbessern

Die DO-HEALTH-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer absolvieren dreimal pro Woche ein leicht durchführbares Trainingsprogramm und nehmen regelmässig Präparate ein mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Wie sich die drei Massnahmen auf das Knochenbruchrisiko, die Muskel- und Gedächtnisfunktion, die Infektrate und den Blutdruck auswirken, will die Dreijahresstudie herausfinden.

Bisher haben alle drei Interventionen in vorangehenden Studien eine mögliche schützende Wirkung auf verschiedene Organfunktionen gezeigt. «Falls die Wirksamkeit der drei verträglichen und erschwinglichen Massnahmen belegt werden kann, hätte das eine enorme volksgesundheitliche Bedeutung und würde vielen Menschen im Alter ab 70 Jahren eine Möglichkeit bieten, ihr Leben länger gesünder und aktiver zu gestalten», führt Heike Bischoff-Ferrari aus.

Erschliessung grosser Biobank

Die Datenerhebung ist beinahe abgeschlossen. Ende November dieses Jahres werden 100 Prozent der geplanten vier, je einen Tag dauernden, Studienvisiten pro Teilnehmer erfolgt sein. Die Resultate bezüglich der Wirkung aller Massnahmen werden Mitte 2018 vorliegen. Damit erschliesst die Universität Zürich auch eine Biobank mit rund 200'000 Proben für die zukünftige Altersforschung. «Die detaillierte Erfassung vieler wichtiger Organfunktionen, gekoppelt mit Daten über die Ernährung, physische Aktivität und Lebensqualität, ist ein enormer Wissenschatz für die medizinische Versorgung älterer Menschen», erklärt Heike Bischoff-Ferrari.

42 Prozent aller Teilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...