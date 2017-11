Zürich (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry eröffnet sieben Shops im neuen Terminal 4 am Flughafen in Cancun. Damit erhöhe sich die Verkaufsfläche um gut 2'500 Quadratmeter, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Darunter befindet sich auch ein Shop der neuen Generation mit Tableteinsatz und Digitalbildschirmen zur besseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...