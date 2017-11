An der Börse werden große Vermögen durch besonderen Weitblick aufgebaut. Das frühzeitige Erkennen großer Trends und der rechtzeitige Einstieg bei Profiteuren solcher Trends, während diese noch günstig bewertet sind, gehört zum Handwerkszeug erfolgreicher Geldanleger. Wer heute nach großen Umwälzungen in der Wirtschaft sucht, wird kaum an dem Thema Elektromobilität vorbei kommen. Das wachsende Bedürfnis nach Mobilität unter nachhaltigen und möglichst umweltschonenderen Bedingungen zu befriedigen als es derzeit mit dem Verbrennungsmotor geschieht, wird für starke Veränderungen in der Autobranche sorgen - vom Rohstofflieferanten über Zulieferer bis hin zu den Autobauern und den Fahrzeugen, die in einigen Jahrzehnten über die Straßen fahren werden. Das Thema Elektromobilität steckt an der Börse zwar nicht mehr komplett in den Kinderschuhen, doch noch am Anfang einer jahrzehntelangen Entwicklung. Immerhin haben Investoren und Unternehmen bereits ein Bewusstsein hierfür entwickelt, hierzulande nicht zuletzt durch die sich anbahnenden Folgen des Dieselskandals mit Volkswagen im Zentrum. In den PR-Etagen der Autokonzerne liefert man sich zum Beispiel seit einiger Zeit fast schon ein Wettrennen, was die Erwähnung von Aktivitäten in Richtung der Elektrifizierung der Modellpaletten angeht. An der Börse wird dies durchaus registriert und steigert die Sensibilität für das Thema. So reichten bereits vage Spekulationen, dass es in Deutschland zu Nachrüstungsverpflichtungen bei älteren Diesel-PKW kommen könnte, um die Baumot-Aktie in die Höhe zu schicken. Das Unternehmen aus der Nähe von Bonn stellt nachrüstbare Systeme zur Abgasreinigung her - völlig unklar ist aber, ob der Konzern tatsächlich von den Folgen des Dieselskandals profitieren kann. Das sehr gelungene Börsendebüt des Batterieherstellers Voltabox ist ein weiteres Beispiel. Aktien ausländischer Konzerne sind ebenfalls Nutznießer: So lassen sich die Haussen bei den chinesischen Autoaktien BYD und Geely, beide aktuell hoch in der Gunst vor allem bei Privatanlegern, vor allem auf die - noch unkonkreten - Pläne des asiatischen Landes zum Ausstieg aus der Verbrennungsmotortechnologie zurückführen. Lithium spielt eine Schlüsselrolle bei der Elektromobilität Doch wer hätte gedacht, dass eine ganz wesentliche Rolle bei der Elektromobilität eine ganz andere Region der Welt spielen wird - nicht Autoländer wie China, Deutschland, Japan oder die USA, sondern Südamerika. Genauer gesagt: Argentinien, Bolivien und Chile. Um dies zu verstehen, muss man sich etwas genauer mit den Auswirkungen der Elektromobilität-Revolution auf die Rohstoffnachfrage beschäftigen. Speziell gilt dies für Lithium. Wann immer es um den Einsatz von Energiespeichersystemen geht, sei es in Smartphones, Laptops oder eben auch Fahrzeugen mit Elektroantrieb, spielt Lithium eine entscheidende Rolle. Der Rohstoff ist ein wichtiger Baustein für die Energiespeicher und damit ein kritischer Faktor bei der Entwicklung einer neuen Mobilitätswelt auf elektrischer Basis und die Nachfrage wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten regelrecht explodieren. Ein paar Zahlen unterstreichen dies: War bisher gerade einmal jeder hunderste neu verkaufte PKW ein Elektrofahrzeug, so wird sich deren Anteil bei den Neuzulassungen in den kommenden Jahren dramatisch steigern. UBS Global Research schätzt den Anteil im Jahr 2025 bereits auf 14 Prozent. Da sich immer mehr Länder mit hohen Autozahlen langfristig auf ein Verbot von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor vorbereiten, wird sich der Anteil weiter erhöhen. Ab 2025 sollen in Norwegen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden können, Frankreich und Großbritannien peilen das Jahr 2040 an. Aus Deutschland gibt es bisher kein festes Datum, doch man wird kaum weit hinter die anderen europäischen Länder zurückfallen wollen. Im Mega-Markt China sollen schon 2030 bis zur Hälfte der Neufahrzeuge keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr sein. Die Liste ist damit keinesfalls abgeschlossen, auch in anderen Ländern sind die Planungen bereits konkreter. Auf die Lithiumnachfrage wird dies enorme Auswirkungen...

