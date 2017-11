VAPIANO weiter auf Wachstumskurs im dritten Quartal

* Konzernumsatz in Q3 2017 um 31,3% auf 82,3 Mio. EUR gesteigert * Alle Segmente tragen zu starkem flächenbereinigten Wachstum von 4,8% bei * Anstieg des bereinigten EBITDA [1] um 84,2% auf 10,5 Mio. EUR * Internationale Präsenz im dritten Quartal auf 192 Restaurants ausgeweitet * Jahresprognose 2017 weiter konkretisiert: flächenbereinigtes Wachstum von 4% - 5%

Köln, 21. November 2017 - Die VAPIANO SE setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2017 fort. So stieg der Konzernumsatz (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) um 31,3% auf 82,3 Mio. Euro (Q3 2016: EUR 62,7 Mio.). Ebenfalls positiv entwickelte sich der flächenbereinigte Umsatz mit einem Zuwachs von 4,8%. Das bereinigte EBITDA stieg um 84,2% auf 10,5 Mio. Euro (Q3 2016 EUR 5,7 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich damit um mehr als 3 Prozentpunkte auf 12,8%. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die erfreuliche Entwicklung des deutschen und französischen Marktes sowie operative Exzellenzmaßnahmen in weiteren europäischen Kernmärkten zurückzuführen.

Im Neunmonatszeitraum 2017 lag der Umsatz bei 235,9 Mio. Euro (9M 2016: EUR 171,7 Mio.), was einem Anstieg von 37,4% entspricht. Der flächenbereinigte Umsatz stieg um 5,7%. Ebenso verbesserte sich das bereinigte EBITDA um 64% auf 26,4 Mio. Euro (9M 2016: EUR 16,1 Mio.). Damit liegt VAPIANO im Plan, seine Jahresprognose von 315 - 335 Mio. EUR Konzernumsatz sowie einem bereinigten EBITDA von 38 - 40 Mio. EUR zu erreichen. Das entspricht einem flächenbereinigten Wachstum von 4% - 5%, am oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 3% - 5%.

Jochen Halfmann, CEO der VAPIANO SE, sagte: "Die ersten neun Monate dieses Jahres waren durch deutliches Wachstum auf vergleichbarer Fläche, die Ausweitung unseres Restaurantnetzwerkes als auch den Ausbau unseres Take-Away- und Lieferserviceangebots geprägt. Die Unternehmens- und Umsatzentwicklung im dritten Quartal unterstreicht diesen positiven Trend, der sich auch in den ersten Wochen des laufenden Quartals fortgesetzt hat. In den nächsten Monaten werden wir weiter konsequent daran arbeiten, unsere internationale Expansion voranzutreiben und die Profitabilität von VAPIANO zu verbessern."

Nach Abschreibungen im Zusammenhang mit der Unternehmensexpansion sowie einmaligen Sondereffekten wie dem Börsengang verzeichnete VAPIANO in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettoverlust von 16,5 Mio. Euro (9M 2016: EUR +2,7 Mio.). Das bereinigte Periodenergebnis erreichte 1,2 Mio. Euro nach einem Verlust von 2,5 Mio. EUR im Vorjahr. Der operative Cashflow verbesserte sich von 2,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2016 auf 7,2 Mio. EUR im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Die Eigenkapitalquote lag Ende September 2017 bei 41,8%.

Zwischen Januar und September eröffnete VAPIANO weltweit 14 Restaurants. Bis zum Stichtag dieser Mitteilung gab es vier weitere Neueröffnungen, sodass das Unternehmen weltweit aktuell 196 Restaurants betreibt. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 sollen in Summe 27 Restaurants eröffnet werden. Damit werden weltweit mehr als 205 Restaurants in Betrieb sein. Weitere drei Restaurants in London, Miami und Doha befinden sich im Bau und werden Anfang 2018 eröffnen.

Der Ausbau des Take-Away und Lieferservicegeschäfts geht indes noch schneller voran als geplant. Hier sind aktuell bereits 70 Restaurants mit entsprechenden Kapazitäten ausgestattet. Bis Jahresende 2017 wird es in rund 75 Restaurants und damit in mehr als 35 Prozent des gesamten Restaurantnetzwerks Take-Away und Lieferservicekapazitäten geben. Geplant waren ursprünglich 50-60 für 2017.

"Wir bauen den digitalen Anteil unseres Geschäfts weiter aus, dazu gehört insbesondere unser Take-Away- und Home Delivery-Geschäft, das es unseren Gästen ermöglicht, VAPIANO jederzeit und überall zu genießen. Diese Wachstumstreiber werden wir im vierten Quartal sowie in den nächsten Jahren weiter nutzen, um VAPIANO auch digital erlebbar werden zu lassen", sagte Jochen Halfmann.

Im Verlauf des Jahres 2018 sollen insgesamt 30 - 35 neue Standorte eröffnet werden. Außerdem ist für 2018 eine Erweiterung des Take-Away und Lieferserviceangebots auf 75% aller Restaurants geplant.

[1] Bereinigt um wesentliche Sondereffekte für den Börsengang, Vorlaufkosten für Restauranteröffnungen sowie sonstige Einmaleffekte, z.B. aus Währungsschwankungen. Die Bereinigungen erhöhen die Transparenz, da das bereinigte EBITDA die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens am besten widerspiegelt und die Vergleichbarkeit der Zahlen im Zeitverlauf erhöht.

VAPIANO SE - Kennzahlen (in Mio. EUR)

Q3 Q3 Verände- 9M 2017 9M 2016 Verände- 2017 2016 rung rung Systemumsatz 123,5 115,8 6,7% 365,3 336,8 8,5% (Corporate, Joint Venture und Franchise Restaurants) Konzernum- 82,3 62,7 31,3% 235,9 171,7 37,4% satz (Corporate und konsolidier- te Joint Venture Restaurants) Flächenberei- 60,6 57,8 4,8% 155,3 146,9 5,7% nigter Konzernum- satz Durch- 12,06 11,28 6,9% 12,02 11,16 7,7% schnittsbon pro Gast (EUR) Bereinigtes 10,5 5,7 84,2% 26,4 16,1 64,0% EBITDA Bereinigte 12,8% 9,1% 3,7pp 11,2% 9,4% 1,8pp EBITDA-Marge Berichtetes 6,1 13,8 (55,8%) 12,6 22,3 (43,5%) EBITDA Berichtete 7,4% 22,0% (14,6pp) 5,3% 13,0% (7,7pp) EBITDA-Marge Bereinigtes 2,5 (1,1) >100% 1,2 (2,5) >100% Periodener- gebnis* Berichtetes (3,0) 6,4 >100% (16,5) 2,7 >100% Periodener- gebnis Cashflow aus 4,0 (4,9) >100% 7,2 2,0 >100% operativer Tätigkeit (netto) Cashflow aus (19,4) (20,2) 4,0% (55,3) (32,3) (71,2%) Investitions- tätigkeit Cashflow aus (43,8) 27,7 >100% 71,8 33,4 >100% Finanzie- rungstätig- keit *Periodener- gebnis korrigiert um EBITDA-Berei- nigungen zzgl. Korrektur um Abschrei- bungsund Steuereffek- te aus Unternehmens- erwerben 30.09.2017 31.12.2016 Verände- rung Eigenkapital 147,3 81,2 81,5% Eigenkapital- 41,8% 27,4% 14,4pp quote Nettofinanz- 90,4 131,4 (31,2%) verschuldung 30.09.2017 31.12.2016 Verände- rung Anzahl 192 179 +13* Restaurants Mitarbeiter 5.857 5.493 6,6% (Köpfe)

* Netto-Veränderung (14 Neueröffnungen, 1 Schließung)

Über VAPIANO

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt zum 30. September 2017 192 Restaurants in 31 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.

Investor Relations Kontakt:

Dr. Andrea Rolvering Mobil: +49 151 5445 9750 Telefon: +49 221 67001 301 E-Mail: a.rolvering@vapiano.eu

Medienkontakt:

Knut Engelmann Mobil: +49 174 234 2808 Telefon: +49 69 5060 37570

E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com

