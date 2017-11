Tagesgewinner war am Montag YY Inc. mit 9,67% auf 117,60 (387% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 29,80%) vor Evotec mit 8,15% auf 13,40 (329% Vol.; 1W -2,37%) und Valeant mit 5,99% auf 15,57 (130% Vol.; 1W 6,64%). Die Tagesverlierer: NetEase mit -6,38% auf 344,07 (326% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,87%), Vipshop mit -5,42% auf 9,25 (114% Vol.; 1W 12,39%), Nordex mit -4,08% auf 7,29 (55% Vol.; 1W -5,31%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (21278,18 Mio.), Glencore (18825,05) und Alibaba Group Holding (9281,9). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Roche Holding (401%), YY Inc. (387%) und Evotec (329%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 56,49%, die beste ytd...

