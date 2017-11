Christophe Minster, Portfolio Director ADAS bei ZF, bemerkt gleich zu Beginn des Gesprächs mit AUTOMOBIL-ELEKTRONIK, dass ZF ein ganz wesentlicher Player im Markt für Frontkameras ist: "Wir haben bei der S-Cam 3.5 über 50 % des Marktes gewonnen." Bei der S-Cam 3.5 handelt es sich um eine Kamera auf Basis des Bildverarbeitungs-Prozessors EyeQ3 der Intel-Tochter Mobileye. SOP für die ersten Kameras dieser dritten Mobileye-Generation hatte ZF im Jahr 2015. Mittlerweile laufen im ZF-Werk in Peterlee/Nordengland jede Woche 33.000 Kameras des Typs S-Cam 3.5 vom Band. Diese Kameras eignen sich für ADAS-Funktionen wie LDW, LKA, FCW, TSR, zur Fahrzeug- und Fußgänger-Erkennung, zur Steuerung von Scheinwerfern, für rein kamerabasiertes ACC sowie zur Erkennung der Fahrbahnoberfläche und von Trümmern, Steinen etc. auf der Fahrbahn.

Mitte 2018 will ZF in den USA die neue Kamerageneration S-Cam 4.6 herstellen und sie ab etwa Juni 2019 dann auch in Peterlee produzieren: auf Basis des EyeQ4-Prozessors von Mobileye. Diese Kamera wird eine im Vergleich zur aktuellen Ausführung achtfache Rechenleistung aufweisen, was eine leistungsstarke Objekterfassung ermöglicht, sodass große Automobilhersteller im Rahmen des automatisierten Fahrens auf die S-Cam 4 setzten, betont Christophe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...