Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit ihren geldpolitischen Beschlüssen vom 26. Oktober nach Aussage des französischen EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau einen "entscheidenden Schritt" in Richtung einer Beendigung ihres Anleihekaufprogramms (APP) getan. Der niederländischen Zeitung De Telegraaf sagte der Gouverneur der Banque de France (BdF): "Wir haben unsere Anleihekäufe auf 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert." Er fügte hinzu: "Es ist der zweite Schritt, und es ist ein entscheidender. Wir hatten die Anleihekäufe im April 2016 schon von 80 auf 60 Milliarden Euro verringert. Das Ende der Nettoankäufe wird kommen, ganz sicher." Der Franzose äußerte sich damit deutlich "hawkisher" als EZB-Präsident Mario Draghi, der Aussagen zum Ende des APP bisher vermieden hat. Villeroy de Galhau verwies darauf, dass die Geldpolitik der EZB nicht alleine auf den Ankäufen beruhe, sondern auch auf dem hohen Bestand erworbener Wertpapiere, den niedrigen Zinsen, der Forward Guidance und der Liquiditätsversorgung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

08:15 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz)

09:30 DE/Uniper SE, PK zum Ergebnis der Prüfung des

Übernahmeangebots von Fortum

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 im Volumen von 1 Mrd GBP 12:00 FI/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von maximal 1,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.582,00 0,00 Nikkei-225 22.416,48 0,70 Schanghai-Composite 3.407,60 0,45 DAX 13.058,66 0,50 DAX-Future 13.049,00 0,55 XDAX 13.052,60 0,55 MDAX 26.567,65 0,48 TecDAX 2.543,60 1,24 EuroStoxx50 3.561,41 0,39 Stoxx50 3.162,31 0,79 Dow-Jones 23.430,33 0,31 S&P-500-Index 2.582,14 0,13 Nasdaq-Comp. 6.790,71 0,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,87% +3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas fester - Das Scheitern der Sondierungsgespräche zu einer Jamaika-Koalition war zunächst kein Belastungsfaktor für die Finanzmärkte. Zwar wäre eine Minderheitsregierung für Deutschland ein Novum, in der Praxis wäre aber eine Fortsetzung der aktuellen Politik zu erwarten, hieß es im Handel. Stützend wirkte der schwächere Euro. Zudem wurde auf das robuste Wirtschaftsumfeld als stützender Faktor verrwiesen. Für Roche ging es um 5,9 Prozent nach oben. Hier trieben die Ergebnisse von zwei klinischen Studien, die laut den Analysten von Berenberg unerwartet gut ausgefallen waren.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - RWE legten 2,8 Prozent zu. "Das Aus für die Kohle ist erst einmal vom Tisch", erklärte ein Börsianer die positive Reation und verwies dazu auf das Scheitern der Sondierungsgespräche in Berlin. Hinzu kam, dass Goldman Sachs RWE auf seine Empfehlungsliste genommen hatte und Gerüchte, wonach Enel an der RWE-Tochter Innogy interessiert sein soll. Innogy gewannen 1,1 Prozent. Verkauft wurden dagegen Aktien von Unternehmen, die mutmaßlich von einer Beteiligung der Grünen an einer deutschen Regierung profitiert hätten. Nordex verloren 4,1 Prozent und SMA Solar 3,4 Prozent. Baumot gaben um 12,7 Prozent nach. Das Unternehmen ist auf die Abgasnachbehandlung von Autos spezialisiert. Einer der Tagessieger im DAX waren die zuletzt nach der dritten Gewinnwarnung gebeutelten Prosiebensat.1. Die Aktie legte um 3,2 Prozent zu, nachdem der Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt hat. Kräftig nach oben ging es für VW und zwar um 4,2 Prozent nach einer angehobenen Umsatzprognose. Siemens blieben etwas zurück. Nach der Ankündigung von Massenentlassungen im Kraftwerksgeschäft drohen die Gewerkschaften mit Streiks. K+S gewannen 2,6 Prozent auf 19,60 Euro. Bernstein enpfahl die Aktie mit einem Kursziel von 28 Euro zum Kauf.

XETRA-NACHBÖRSE

Nanogate wurden bei Lang & Schwarz knapp 5 Prozent fester gestellt. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, seinen Expansionskurs mit einer weiteren Übernahme fortzusetzen. Nanogate übernimmt die Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries. Dadurch soll sich der Konzernumsatz 2018 auf mehr als 220 Millionen Euro erhöhen, während das operative Ergebnis trotz Transaktions- und Integrationskosten weiter steigen soll. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt in Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der Wochenbeginn mit dem Erntedankfest am Donnerstag und dem "Black Friday" zum Wochenausklang war geprägt von einem sich ausdünnenden Geschäft. Nach wie vor hofften Anleger auf positrive Impulse von der angestoßenen US-Steuerreform. Die Zustimmung des Senats steht aber noch aus und dürfte erst nach Thanksgiving stattfinden. Die Hoffnung auf weiter sprudelnde Gewinne der US-Unternehmen wurde zudem gestärkt durch den Index der Frühindikatoren, der für Oktober deutlich stärker als vom Markt erwartet gestiegen war. Unternehmensseitig stand die 6 Milliarden Dollar teure Übernahme des Chip-Herstellers Cavium durch Marvell Technology Group im Fokus. Cavium schnellten um 10,8 Prozent nach oben, Marvell kletterten um 6,4 Prozent. Alibaba legten um 1,6 Prozent zu. Der Internetgigant will einen 36-prozentigen Antei am chinesischen Supermarktbetreiber Sun Art Retail übernehmen. Der Nutzfahrzeugbauer Navistar meldete für Oktober einen überzeugenden Absatz. Das Papier legte um 1,6 Prozent zu. Nach einer Hochstufung durch Bank of America-Merrill Lynch zogen Delphi Automotive um 3,5 Prozent an.

Anleihen standen im Schatten des Aktienmarktes. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent. Die Anleger spielten weiter die Zinserhöhungskarte, denn die Renditen am kurzen Ende stiegen stärker als am langen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.09 Uhr EUR/USD 1,1745 +0,1% 1,1735 1,1738 EUR/JPY 132,12 +0,0% 132,10 132,09 EUR/CHF 1,1655 -0,0% 1,1658 1,1652 GBP/EUR 1,1284 +0,0% 1,1280 1,1280 USD/JPY 112,49 -0,1% 112,58 112,53 GBP/USD 1,3253 +0,1% 1,3237 1,3241

Die politische Unsicherheit in Deutschland drückte den Euro zum Dollar. Zuletzt kostete der Euro 1,1729 Dollar nach Wechselkursen um 1,1795 am Freitagabend. Mit Spekulationen, dass die FDP möglicherweise eine Minderheitsregierung unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel stützen könnte, habe sich der Euro zwischenzeitlich von enem frühen Rücksetzer in Asien zwar wieder erholt, hieß es. Am Ende habe ihn die Unscherheit der politischen Entwcklung im wichtigsten EU-Land dann aber doch gedrückt, hieß es mit Blick auf die von Merkel favorisierten Neuwahlen. Der ICE-Dollarindex profitierte von den Vorgängen in Deutschland und kletterte um 0,4 Prozent. Händlern zufolge bescherten aber auch die laufenden Verhandlungen zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen dem Dollar Zulauf.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,44 56,42 +0,0% 0,02 -1,0% Brent/ICE 62,25 62,22 +0,0% 0,03 +6,1%

Als entscheidender Termin am Ölmarkt gilt das Treffen der Ölförderländer am 30. November. Dor soll über die zeitliche Streckung der Produktionskürzungen verhandelt werden soll. Teilnehmer zeigten sich skeptisch angesichts steigender US-Fördermengen. Im Handel wurde zudem auf wachsende Spannungen zwischen Russland und Saudi-Arabien im Nahen Osten verwiesen. Ein Pakt zur Förderbegrenzung könne nur gelingen, wenn diese beiden Staaten bei der Ölpolitik an einem Strang zögen, hieß es. WTI fiel um 0,8 Prozent auf 56,09 Dollar, Brent um 0,6 Prozent auf 62,22 Dollar. Der WTI-Dezemberkontrakt wurde letztmalig gehandelt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,84 1.275,40 +0,4% +5,44 +11,2% Silber (Spot) 16,98 16,93 +0,3% +0,05 +6,6% Platin (Spot) 930,00 923,50 +0,7% +6,50 +2,9% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,3% -0,01 +22,2%

Der Goldpreis litt unter der Dollarstärke und gab seine kräftigen Freitagsgewinne komplett ab. Der Anstieg des Dollar verteuert das Edelmetall in anderen Währungsräumen. Zuletzt verlor der Preis für die Feinunze 1,3 Prozent auf 1.277 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

BANKENAUFSICHT (EBA)

Paris hat den Zuschlag für den neuen Sitz der EU-Bankenaufsicht (EBA) bekommen, die wegen des Brexit Großbritannien verlassen muss. Die französische Bewerbung setzte sich nach drei Wahlrunden im Losentscheid gegen Dublin durch. Zuvor hatte bereits Amsterdam den Zuschlag für die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) bekommen.

GELDPOLITIK USA

