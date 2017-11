KÖLN (dpa-AFX) - Die Restaurantkette Vapiano ist auch im dritten Quartal ihrem Wachstumskurs treu geblieben. Umsatz und Ergebnis im Tagesgeschäft zogen weiter an, wie das Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Damit sieht sich Vapiano in der Spur zu seinen Jahreszielen. Unter dem Strich wies die auf Pizza und Pasta spezialisierte Kette hingegen erneut einen Verlust aus, weil neben der Expansion auch Kosten etwa für den Börsengang im Sommer durchschlugen. Vorbörslich legte die Aktie zu.

Weil Vapiano sein weltweites Filialnetz weiter ausbaut und neuerdings einen Take-away- und Lieferservice anbietet, stieg der Konzernumsatz um 31 Prozent auf 82,3 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Fläche zogen die Erlöse um 4,8 Prozent an - eine leichte Verlangsamung zum ersten Halbjahr.

Der auf die Aktionäre entfallende Verlust betrug 3,2 Millionen Euro, im Vorjahr hatte Vapiano hier noch einen Überschuss von 6,1 Millionen Euro ausgewiesen. Im Tagesgeschäft lief es dank erfolgreicher Effizienzmaßnahmen deutlich besser: Das um Sonderkosten wie etwa für den Börsengang bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 84 Prozent auf 10,5 Millionen Euro./tav/mne/jha/

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0036 2017-11-21/08:30