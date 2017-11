flatex Morning-news

Marktüberblick

Die Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis in Berlin sind gescheitert. Das Thema Neuwahl liegt in der Luft. Bereits vor der Eröffnung kam der Deutsche Aktienindex unter Druck und wurde sogar deutlich unterhalb der 12.900-Punkte-Marke bei rund 12.850 Punkten taxiert. Zum Xetra-Start beruhigte sich der Handel jedoch. Der DAX bewies sogar Stärke und kletterte über die 13.000-Punkte-Marke zurück. Zum Xetra-Schluss stand dann sogar ein Plus von 0,50 Prozent bei 13.058,66 Punkten auf der Frankfurter Kurstafel. Das Handelsvolumen betrug 3,755 Mrd. Euro. Die restlichen europäischen Leitindizes schlossen im Vergleich zum DAX sogar mit geringeren Aufschlägen. Die Ausnahme war der SMI aus Zürich, der um 1,26 Prozent auf 9.299,61 Punkte anziehen konnte. Am Nachmittag sprach EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Besonders die Kernaussagen waren leicht marktstützend, denn er sprach von einem schwachen Inflationsdruck und einem sich noch nicht selbst tragenden Aufwärtstrend. Aus diesen besagte Gründen hält Draghi die geldpolitischen Hilfen unverändert für notwendig. Damit signalisierte er den Marktakteuren weiterhin eine noch nicht endende Ära des billigen Geldes zu und dies erfreut in erster Linie den Aktienmarkt. Unterdessen wurden aus den USA die Frühindikatoren für den Monat Oktober ausgewiesen, die mit einem Plus von 1,2 Prozent entgegen der Prognose von einem Plus von 0,6 Prozent doppelt so stark ausfielen. Die US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 beendeten den Tag an der Wall Street mit gemischten Vorzeichen. Während der Dow Jones und S&P500 licht zulegen konnten, ging der NASDAQ100 mit einem kleinen Minus aus dem Handel.

Am Dienstag wird am Vormittag um 10:00 Uhr der EU-Bericht zur Finanzstabilität zu bewerten sein. Aus Großbritannien stehen um 10:30 Uhr der öffentliche Finanzierungsbedarf im Oktober und um 12:00 Uhr die CBI-Auftragseingänge der britischen Industrie im November zur Veröffentlichung an. Aus den USA wird am Nachmittag um 14:30 Uhr der Chicago-Fed-National-Activity-Index für den Oktober und um 16:00 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober publiziert. Von der Unternehmensseite berichten Hello Fresh (DE) und Vapiano (DE) von ihren aktuellen Quartalsergebnissen. Am Nachmittag werden unter anderem die US-Konzerne Salesforce.com, Dollar Tree, Campbell Soup, Hewlett Packard und Hewlett Packard Enterprises ihr aktuelles Quartalszahlenwerk vorlegen.







Ausblick DAX

Am Dienstag befinden sich die asiatisch-pazifischen Leitindizes nahezu geschlossen in der Gewinnzone. Die US-Futures tendieren uneinheitlich und geben somit noch keine eindeutige Marktrichtung vor. Die DAX-Indikationen befinden sich am Morgen leicht im Minus rund um 13.050 Punkte. Zur Charttechnik:

Aufgrund der Kursbewegung vom Rekordhoch vom 07. November bei 13.525,56 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief vom 15. November bei 11.847,88 Punkten, könnten nun die weiteren Ziele auf der Ober- und Unterseite näher definiert werden. Die Widerstände könnten bei 13.107/13.187/13.267/13.366 und 13.526 Punkten auszumachen sein. Die Unterstützungen wären bei 13.008/12.926 und 12.848 Punkten zu ermitteln sein. Der Unterstützungsbereich rund um die Marke von 12.848 Punkten hielt vorerst. Dieser Bereich stand am Montag bereits vorbörslich unter Beschuss.

