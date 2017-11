Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens Time Warner durch den Telekomkonzern AT&T steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Das Ministerium will die Übernahme verhindern, weil die Transaktion dann einem Unternehmen zu viel Macht auf dem sich schnell entwickelnden Medienmarkt geben dürfte. AT&T-Chef Stephenson kritisierte, die Klage "entbehre jeglicher Logik" und seine Gesellschaft werde die Klage anfechten. Die Maßnahme der Behörde ist die erste große Kartellklage unter der Regierung von Donald Trump. In der Klage heißt es weiter, der Megadeal sei zum Nachteil der Verbraucher und der Konkurrenz, denn AT&T könnte dann seine Macht ausüben, um seinen Kabelfernsehen-Rivalen höhere Preise für HBO, Turner Sport und andere populäre Time-Warner-Programmen aufzubürden. Zudem könnte AT&T, die vor zwei Jahren DirecTV kaufte, nach der Übernahme neue Streaming-Dienstleistungen auf den Markt bringen, was die Gewinne im traditionellen Pay-TV belasten könnte. "Diese Fusion würde den amerikanischen Verbrauchern großen Schaden zufügen", so Makan Delrahim, Leiter der Kartellabteilung des Justizministeriums. Der Ausgang der Klage wird den Erfolg der Pläne von AT&T bestimmen, sich in einen Mediengiganten zu verwandeln, der ein weitreichendes Internet- und Videovertriebsnetz mit so begehrten Inhalten wie Time Warners HBO und Kabelkanälen wie CNN und TNT kombiniert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.582,00 -0,00% Nikkei-225 22.416,48 +0,70% Hang-Seng-Index 29.566,68 +1,05% Kospi 2.530,70 +0,12% Shanghai-Composite 3.406,97 +0,43% S&P/ASX 200 5.963,50 +0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Gewinne bei den Technologiewerten und positive Vorgaben von der Wall Street sorgen an den ostasiatischen Börsen am Dienstag für steigende Kurse. Angeführt wird die Aufwärtstendenz von der Börse in Hongkong. Hier treiben erneute Aufschläge des Index-Schwergewichts Tencent. Die Aktie verteuert sich um weitere 3,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung hat damit nun die Marke von 530 Milliarden Dollar geknackt und damit den US-Konzern Facebook überholt. Auch zu Amazon, aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 543 Milliarden Dollar, ist der Weg nicht mehr weit. Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung von Tencent waren gute Quartalszahlen in der vergangenen Woche. Die Tencent-Aktie hat sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und damit auch dem Hang-Seng-Index zu einem kräftigen Plus von 34 Prozent in diesem Jahr verholfen - dies ist der weltweite Spitzenwert. Aktuell liegt der Index zudem in der Nähe seines Rekordhochs aus dem Jahr 2007. Ein sich wieder abschwächender Yen sorgte in Tokio für ein kräftiges Plus. Der Nikkei-225 stieg um 0,7 Prozent auf 22.416 Punkte. Zuletzt hatte der Nikkei an neun Handelstagen sieben Mal mit einem Minus die Sitzung beendet. Vor allem Industrie- und Exportwerte waren in Tokio gesucht. So kletterten die Aktien von Hitachi Construction um 2,2 Prozent, für Toyota Motor ging es um 1,9 Prozent nach oben und die Papiere von Komatsu verzeichneten ein Plus von 2,6 Prozent. Angeführt von Kursgewinnen bei den Technologiewerten ging es auch an den Börsen in Taiwan und Seoul nach oben. Marktteilnehmer sprachen von einer Erholung des Sektors nach den zuletzt gesehenen Abgaben.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Time Warner und AT&T haben am Montag im nachbörslichen Handel im Blickpunkt des Interesses gestanden. Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekom-Konzern steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Für die Aktie von Time Warner ging es bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 0,3 Prozent auf 88 Dollar nach oben. Die Papiere von AT&T verloren dagegen 0,8 Prozent auf 34,38 Dollar. Mit einem deutlichen Minus von 3,7 Prozent auf 27,27 Dollar zeigten sich Urban Outfitters nach Zahlen für das dritte Quartal. Zunächst war es für die Aktie nach Handelsende allerdings kräftig nach oben gegangen, denn der Bekleidungshersteller übertraf mit den Zahlen die Erwartungen des Marktes. Später belastete dann aber ein als vorsichtig beschriebener Ausblick. Palo Alto Networks legten 6 Prozent zu, getrieben von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem erhöhte das auf Scherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen seinen Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.430,33 0,31 72,09 18,56 S&P-500 2.582,14 0,13 3,29 15,33 Nasdaq-Comp. 6.790,71 0,12 7,92 26,15 Nasdaq-100 6.308,61 -0,09 -5,90 29,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 732 Mio 874 Mio Gewinner 1.764 1.917 Verlierer 1.189 1.036 Unverändert 123 120

Etwas fester - Der Wochenbeginn mit dem Erntedankfest am Donnerstag und dem "Black Friday" zum Wochenausklang war geprägt von einem sich ausdünnenden Geschäft. Nach wie vor hofften Anleger auf positrive Impulse von der angestoßenen US-Steuerreform. Die Zustimmung des Senats steht aber noch aus und dürfte erst nach Thanksgiving stattfinden. Die Hoffnung auf weiter sprudelnde Gewinne der US-Unternehmen wurde zudem gestärkt durch den Index der Frühindikatoren, der für Oktober deutlich stärker als vom Markt erwartet gestiegen war. Unternehmensseitig stand die 6 Milliarden Dollar teure Übernahme des Chip-Herstellers Cavium durch Marvell Technology Group im Fokus. Cavium schnellten um 10,8 Prozent nach oben, Marvell kletterten um 6,4 Prozent. Alibaba legten um 1,6 Prozent zu. Der Internetgigant will einen 36-prozentigen Antei am chinesischen Supermarktbetreiber Sun Art Retail übernehmen. Der Nutzfahrzeugbauer Navistar meldete für Oktober einen überzeugenden Absatz. Das Papier legte um 1,6 Prozent zu. Nach einer Hochstufung durch Bank of America-Merrill Lynch zogen Delphi Automotive um 3,5 Prozent an.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,75 3,7 1,72 55,2 5 Jahre 2,09 3,3 2,06 16,4 7 Jahre 2,26 2,7 2,23 0,8 10 Jahre 2,36 1,9 2,34 -8,2 30 Jahre 2,78 -0,1 2,78 -29,1

Anleihen standen im Schatten des Aktienmarktes. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent. Die Zinsdifferenz zwischen der zwei- und zehnjährigen Laufzeit war zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit einem Jahrzehnt gesunken. Anleger spielten damit weiter die Zinserhöhungskarte, denn die Renditen am kurzen Ende des Marktes stiegen stärker als am langen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1744 +0,1% 1,1735 1,1777 +11,7% EUR/JPY 132,06 -0,0% 132,10 132,01 +7,4% EUR/GBP 0,8864 -0,0% 0,8865 0,8895 +4,0% GBP/USD 1,3249 +0,1% 1,3237 1,3240 +7,4% USD/JPY 112,45 -0,1% 112,58 112,08 -3,8% USD/KRW 1095,80 -0,1% 1096,76 1098,51 -9,2% USD/CNY 6,6354 +0,0% 6,6350 6,6290 -4,5% USD/CNH 6,6439 -0,0% 6,6469 6,6394 -4,8% USD/HKD 7,8123 +0,0% 7,8111 7,8107 +0,7% AUD/USD 0,7545 -0,0% 0,7548 0,7567 +4,6% NZD/USD 0,6805 -0,1% 0,6810 0,6833 -2,1%

Die politische Unsicherheit in Deutschland drückte den Euro zum Dollar. Zuletzt kostete der Euro 1,1729 Dollar nach Wechselkursen um 1,1795 am Freitagabend. Mit Spekulationen, dass die FDP möglicherweise eine Minderheitsregierung unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel stützen könnte, habe sich der Euro zwischenzeitlich von enem frühen Rücksetzer in Asien zwar wieder erholt, hieß es. Am Ende habe ihn die Unscherheit der politischen Entwcklung im wichtigsten EU-Land dann aber doch gedrückt, hieß es mit Blick auf die von Merkel favorisierten Neuwahlen. Der ICE-Dollarindex profitierte von den Vorgängen in Deutschland und kletterte um 0,4 Prozent. Händlern zufolge bescherten aber auch die laufenden Verhandlungen zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen dem Dollar Zulauf.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,45 56,42 +0,1% 0,03 -1,0% Brent/ICE 62,29 62,22 +0,1% 0,07 +6,2%

Als entscheidender Termin am Ölmarkt gilt das Treffen der Ölförderländer am 30. November. Dor soll über die zeitliche Streckung der Produktionskürzungen verhandelt werden soll. Teilnehmer zeigten sich skeptisch angesichts steigender US-Fördermengen. Im Handel wurde zudem auf wachsende Spannungen zwischen Russland und Saudi-Arabien im Nahen Osten verwiesen. Ein Pakt zur Förderbegrenzung könne nur gelingen, wenn diese beiden Staaten bei der Ölpolitik an einem Strang zögen, hieß es. WTI fiel um 0,8 Prozent auf 56,09 Dollar, Brent um 0,6 Prozent auf 62,22 Dollar. Der WTI-Dezemberkontrakt wurde letztmalig gehandelt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 02:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.