Ganz Asien an einem Ort erlebbar: So kommt es vielen Reisenden vor, die in die quirlige Metropole Singapur eintauchen. In einem ihrer lebhaftesten Bezirke lädt das neue InterContinental Singapore Robertson Quay zu einer stilvollen Auszeit vom urbanen Trubel ein. Das Hotel der internationalen Luxushotelmarke liegt im angesagten Viertel Robertson Quay, nur wenige Gehminuten von Singapurs Hauptgeschäftsviertel entfernt. Es ist der ideale Ausgangspunkt, um die Geschichte der Löwenstadt, so die deutsche Übersetzung von "Singa Pura", zu entdecken. Zahlreiche Bars, Restaurants, Museen und Kunsthäuser machen Lust auf einen Bummel durch das ehemalige Industriegebiet am Singapore River, in dem heute moderne und industrielle Architektur auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.



Modernes Design und höchster Komfort



Auch die Gestalter des InterContinental Singapore Robertson Quay - darunter das preisgekrönte Architekturbüro SCDA - ließen sich vom Flair des Viertels inspirieren: Die Hotelarchitektur verbindet Elemente aus Robertson Quays industrieller Vergangenheit mit einem eleganten, modernen Design aus italienischem Marmor, Schiefer, gebürstetem Kupfer und Bronze, das sich nahtlos in seine Umgebung einfügt. Die Innenräume sind lichtdurchflutet und verfügen über individuell gestaltetes Mobiliar und höchsten Komfort. Neben 225 luxuriös ausgestatteten Zimmern und Suiten gibt es ein geräumiges Penthouse mit deckenhohen Fenstern, die einen atemberaubenden Blick auf den Singapore River und das pulsierende Stadtleben eröffnen.



Kulinarische Highlights aus aller Welt



Schöne Aussichten für Feinschmecker verspricht das vielfältige Restaurant- und Barangebot des InterContinental Singapore Robertson Quay. Im Restaurant Publico begegnen sich einheimische Gäste und Reisende aus aller Welt und genießen italienische Küche. Der mediterrane Einfluss ist im Restaurant mit Terrasse am angrenzenden Fluss ebenso spürbar wie in der eleganten Bar und dem Feinkostladen, die zum Publico gehören. Weitere kulinarische Highlights genießen Besucher in der New Yorker Institution Wolfgang's Steakhouse by Wolfgang Zwiener.



Nach dem Meeting unter Palmen entspannen



Ideal für Geschäftsreisende: Das InterContinental Singapore Robertson Quay verfügt über fünf private Besprechungs- und Veranstaltungsräume sowie eine Club InterContinental Lounge inklusive individuell zugeschnittenem Service. Wer will, erholt sich nach dem Meeting beim Nachmittagstee oder Abendcocktail in der Quayside Lounge inmitten tropischer Pflanzen. Für Gäste, die den Kopf am besten beim Sport freibekommen, steht ein Wellnessbereich mit Sportbecken und Fitnessstudio rund um die Uhr zur Verfügung - für höchstmögliche Flexibilität und Entspannung.



Mark Winterton, General Manager des InterContinental Singapore Robertson Quay, sagt: "Das neue InterContinental wurde so konzipiert, dass sich Besucher aus dem Ausland und aus unserer Region gleichermaßen zu Hause fühlen. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste ab sofort im Herzen Singapurs zu begrüßen und sie mit einem modernen, frischen Design sowie einer reichen Auswahl an exklusiven Gastronomieangeboten zu überzeugen, die perfekt zum wiederbelebten Trendbezirk Robertson Quay passen."



Webseite: www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/singapore/sinic/hoteldetail Adresse: 1 Nanson Rd, Singapur 238909 Zimmerpreis ab: 178 EUR



