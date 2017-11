Der Bau- und Ingenieurdienstleister ist vor allem im Tiefbau- und Infrastrukturbereich beheimatet. Das schon 1873 gegründete Unternehmen greift bei öffentlichen Aufträgen fürTunnel, Brücken, Dämme oder Airports zu. Die rund 14.000 Mitarbeiter sind in einem zweiten Zweig aber auch als Immobilienentwickler unterwegs und bauen ganz konventionelle Häuser. Zusammengefasst also genau die Bereiche, für die Ministerpräsident Abe in der Vergangenheit immer sehr gerne die Staatsschatulle aufgemacht und steigende Verschuldung in Kauf genommen hat. Daran wird sich mutmaßlich nichts ändern. Sichtbarstes Zeichen für den Optimismus: Im Juli überschritt die Marktkapitalisierung der vier größten Bauunternehmen (neben Taisei sind das Kajima,Obayashi und Shimizu) Japans erstmals seit Jahrzehntenwieder die Schwelle von jeweils einer Billion Yen. Das Auftragsvolumen für private und öffentliche Bauten wird für das Gesamtjahr 2017 auf 55 Bio. Yen geschätzt. Das hört sich viel an, liegt aber immer noch 40 % unter dem Volumen auf dem Höhepunkt der Blase der Bautätigkeit im Jahr 1992. Die letzten Jahre haben die Baukonzerne genutzt, ihre Kosten zu reduzieren. Schlank aufgestellt und damit margenstark müssen sie für die Aufträge im Zuge der Olympischen Spiele 2020 in Tokio nur noch die Hände aufhalten. Nach einemkonsolidierten operativen Gewinn von 140,8 Mrd. Yen im Geschäftsjahr 2016/2017 war man mit einer Prognose von 125 Mrd. Yen ins neue Jahr gestartet. Im Halbjahr hat man nun aber schon 63,2 Mrd. Yen (+ 20,4 %) bei einem Umsatz von 685,4 Mrd. Yen (+6 %) verdient. Es wundert nicht, dass die alte Schätzung nun auf 140 Mrd. Yen angehoben wurde.



