FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Nach der Schreckreaktion auf das "Jamaika-Aus" und der folgenden Erholung am Vortag habe der Markt ein allgemein akzeptiertes Niveau gefunden, heißt es. Da die Handelswoche zudem wegen des Thanksgiving-Feiertages in den USA verkürzt sei, bestehe wenig Interesse an neuen Positionierungen.

"Technisch hat der DAX mit den beiden Tiefs um 12.850 einen schönen Doppelboden gemacht, das ist eine gute Grundlage", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures fällt gegen 8.30 Uhr um 6 auf 13.054 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.070,50 und das Tagestief bei 13.047 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.100 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 02:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.