FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 9 Ticks auf 162,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,98 Prozent und das Tagestief bei 162,87 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.33 Uhr rund 9.100 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,75 Prozent. Angesichts des leeren Terminkalenders zeichnet sich ein ruhiges Geschäft am Anleihemarkt ab. Der Bund befindet sich weiter in der Handelsspanne zwischen 162,50 und 163,00. Bei einem Anstieg über das obere Ende würde sich Aufwärtspotenzial bis 163,50 eröffnen, heißt es aus technischer Sicht.

November 21, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)

