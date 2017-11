FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper hat das Milliardenangebot von Fortum erneut zurückgewiesen, sich aber offen für Gespräche gezeigt. Die Übernahmeofferte sei nicht im Interesse des Unternehmens, der Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder, teilte der Düsseldorfer Energieversorger mit. Die Aktionäre sollten das Angebot des finnischen Energieversorgers nicht annehmen. Es sei letztlich weiter unklar, was Fortum "tatsächlich vorhat", so Uniper-CEO Klaus Schäfer.

"Das Angebot von Fortum ist nicht akzeptabel, da es den tatsächlichen Wert von Uniper nicht widerspiegelt", erklärte Schäfer. Es sei kein nennenswerter Beitrag für eine bessere Entwicklungsperspektive für Uniper zu erkennen. Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg sieht daher auch keinen relevanten strategischen Nutzen für das im MDAX notierte Unternehmen. Uniper zeigte sich aber Verhandlungsbereit: "Jetzt beginnt die Zeit für Gespräche", so Schäfer.

Es werde sich zeigen, ob Fortum dazu bereit sei, den Ankündigungen verbindliche Zusagen folgen zu lassen. "Wir werden Fortum beim Wort nehmen, um die Unabhängigkeit von Uniper soweit wie möglich zu sichern", fügte der CEO hinzu.

Vor gut einer Woche hatten sich Fortum-Chef Pekka Lundmark und Schäfer bereits zum Meinungsaustauch getroffen.

Fortum will der Uniper-Konzernmutter Eon die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter für knapp 4 Milliarden Euro abkaufen. Fortum bietet 21,31 Euro je Uniper-Aktie plus gegebenenfalls 0,69 Euro je Anteil für die Dividende 2017. "Zieht man die durchschnittliche Kontrollprämie in Europa für Barangebote bei Übernahmen von Unternehmen seit 2002 heran (...) , ergäbe sich ein Angebotspreis von mehr als 27 Euro je Uniper-Aktie", so Uniper am Dienstag.

Sollte das Geschäft noch platzen, müsste Eon den Finnen bis zu 1,5 Milliarden Euro Vertragsstrafe zahlen. Die Offerte läuft bis zum 16. Januar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.