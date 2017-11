Essen (ots) - Für Frauen in der Schwangerschaft ist eine Zahnprophylaxe, die auf die speziellen Bedürfnisse in dieser sensiblen Zeit abgestimmt ist, sehr wichtig. Die Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU) übernimmt dafür ab sofort die Kosten, bei allen DENT-NET® Zahnärztinnen und Zahnärzten.



Durchgeführt wird die Prophylaxe im DENT-NET® nach den Empfehlungen der Bundeszahnärztekammer. Sie vermindert nicht nur das individuelle Risiko von Karies oder Parodontose, sondern kann auch die Haltbarkeit bestehender Versorgungen mit Füllungen oder Zahnersatz verlängern.



Schwangere werden von ihrer Zahnärztin oder ihrem Zahnarzt im DENT-NET® ausführlich über Besonderheiten zur Mundgesundheit während der Schwangerschaft aufgeklärt und Zähne und Zahnfleisch vorab gründlich untersucht. Die professionelle Zahnreinigung ist fester Bestandteil der Prophylaxebehandlung und besonders schonend. Sie wird ergänzt um allgemeine Tipps für die Ernährung, Zahn- und Mundpflege für die Zeit in der Schwangerschaft.



Das DENT-NET® ist eines der größten Zahnarztnetzwerke in Deutschland und erreicht mit seinem Angebot einer hochwertigen zahnmedizinischen Versorgung rund 14 Millionen Menschen in Deutschland. Mehr als 1.000 teilnehmende Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie mehr als 30 Krankenkassen engagieren sich im DENT-NET® für eine noch bessere und für den Einzelnen leistbare Zahngesundheit.



