Zürich - Die Preise für die beiden neuen iPhone-Modelle sind happig. Dennoch hat der Verkaufsstart gezeigt, dass es weiterhin genügend Kaufwillige gibt. Verivox wollte wissen, wie lange die Schweizer für ein iPhone 8 arbeiten müssen und hat dies mit 91 Ländern verglichen.

Die hohen Preise der iPhone-Modelle lassen die Apple-Fans immer wieder aufstöhnen. Dabei stehen die Schweizer im internationalen Vergleich sehr gut da, wie eine Auswertung von Verivox und handytarife.de zeigt. Diese berechnet, wie lange die Bewohner verschiedener Länder durchschnittlich arbeiten müssen, um sich das neueste iPhone 8 leisten zu können. Verivox hat dazu die Kaufkraft der Schweiz und 91 weiteren Ländern dem jeweiligen Verkaufspreis gegenübergestellt.

Schweizer und Liechtensteiner müssen nur wenig arbeiten

Obwohl der Preis in der Schweiz für das iPhone 8 mit 839 Franken beachtlich ist, müssen Herr und Frau Schweizer im Schnitt nur knapp 4 Tage dafür arbeiten. Damit stehen sie an dritter Stelle im Vergleich, zusammen mit Katar. Am wenigsten - mit rund 2 Tagen - müssen die Monegassen ...

