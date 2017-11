STUTTGART (dpa-AFX) - Starke Verkaufszahlen in China haben für einen Aufschwung bei deutschen Autoherstellern gesorgt. Jedes dritte deutsche Auto wurde in den ersten neun Monaten des Jahres in China verkauft, wie aus einer Analyse der Wirtschaftsprüfer von Ernst&Young (EY) zu den 16 weltweit größten Autokonzernen hervorgeht.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkauften Volkswagen , BMW und Daimler in China demnach neun Prozent mehr. Der weltweite Absatz stieg um sechs Prozent. Das wirkt sich auch auf den Umsatz der drei deutschen Hersteller aus, der im Vergleichszeitraum um sieben Prozent auf 364 Millionen Euro kletterte./ngu/DP/oca

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0052 2017-11-21/09:09