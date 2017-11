Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtschef Peter Altmaier will die politischen Verhältnisse im Land bis Weihnachten geklärt haben. "Ich glaube, wir müssen einfach im Stande sein, in den nächsten drei Wochen Klarheit darüber zu schaffen, ob es eine stabile Regierung gibt auf der Grundlage des bisherigen Wahlergebnisses", sagte der CDU-Politiker und geschäftsführende Finanzminister am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Ein fortgesetzter Wahlkampf und eine neue Regierungsbildung bis zum Sommer seien nicht das, "was wir vorrangig anstreben".

In diesen Tagen gelte es, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Bemühen zu unterstützen, "in dieser Situation eine staatspolitisch verantwortliche Lösung herbeizuführen", sagte Altmaier. Steinmeier habe gesagt, er wolle mit allen Parteien, mit allen Fraktionen sprechen. "Das wird von uns ausdrücklich begrüßt", sagte Altmaier.

Steinmeier wollte sich am Dienstag zunächst mit Politikern von der FDP und anschließend von den Grünen treffen. Über die Inhalte der Gespräche ist Stillschweigen vereinbart worden.

Appell an die SPD

Altmaier sagte, die Parteien könnten sich nun nicht einfach in die Büsche schlagen. So wie "Made in Germany" ein Markenzeichen Deutschlands sei, so sei es auch ein Markenzeichen, dass Deutschland stabil und zuverlässig regiert werde. Der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel mahnte die SPD erneut an, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Die SPD müsse nun diskutieren und Gelegenheit bekommen, "die Worte des Bundespräsidenten zu wägen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen".

Mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen sagte Altmaier, gegenseitige Schuldzuweisungen brächten gar nichts. Man könne es den Bürgern nicht erklären, dass vier Parteien, die in unterschiedlichen Konstellationen über Regierungserfahrung verfügten und 70 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen würden, nicht in der Lage seien, eine Regierung zu bilden. Merkel habe die Gespräche mit dem klaren Ziel geführt, eine Regierung zu bilden. Dies wäre auch möglich gewesen, wenn alle Parteien über ihren Schatten gesprungen wären.

