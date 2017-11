Mit Siemens-Zertifikaten zu 5% bis 8% Jahresrendite

Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap auf Aktien mit möglichst geringem Abwärtspotenzial können risikobewusste Anleger mit überschaubarem Risiko Renditen von mindestens 5 Prozent pro Jahr zu erzielen. Für Anleger, die der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) nach dem durch die durchwachsenen Geschäftszahlen verursachten Kursrutsch auf Sicht des nächsten Jahres eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie gekommen sein. Nach den geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen des Konzerns bekräftigen etliche Analysehäuser ihre Einschätzung, die Siemens Aktie zu kaufen oder zu halten.

Wer das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und die in Aussicht stehende Dividendenzahlung gegen Seitwärtsrenditen im Bereich von 5 bis 10 Prozent eintauschen möchte, könnte einen Blick auf die nachfolgend präsentierten Bonus-Zertifikate mit Cap werfen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 80 Euro

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens-Aktie mit der Barriere bei 80 Euro, Bonuslevel und Cap bei 120 Euro, BV 1, ISIN: DE000DGP9WD9, Bewertungstag 21.12.18, wurde beim Siemens-Kurs von 114,30 Euro mit 113,33 - 113,35 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit dem Höchstbetrag von 120 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 5,86 Prozent (=5,23 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs niemals um 30 Prozent auf 80 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Siemens-Aktie, maximal mit 120 Euro, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 88 Euro

Mit einem Zertifikat mit geringerem Sicherheitspuffer können Anleger ihre Renditechancen deutlich aufbessern. Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens-Aktie mit Barriere bei 88 Euro, Bonus-Level und Cap bei 120 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000GD6V3U6, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 114,30 Euro mit 110,72 - 110,82 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Siemens-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat am Laufzeitende mit 120 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,28 Prozent (=7,47 Prozent pro Jahr) entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch die Rückzahlung dieses Zertifikates mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Siemens-Aktie erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de