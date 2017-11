Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-21 / 09:10 *Massives Kobaltvorkommen und noch geringe Börsenbewertung!* Unternehmen: Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] Kursziel mittelfristig: 2 EUR Kursziel langfristig: 4EUR Nickel und Kobalt gelten beide als unverzichtbarer Rohstoff zur Batterieherstellung. Viele Unternehmen haben dies erkannt und fokussieren ihre Fördertätigkeit auf diese beiden Metalle. Bedeutende Kobalt Projekte in sicheren, politisch stabilen Ländern sind äußerst schwer ausfindig zu machen. Mehr als 80 % der weltweiten Kobaltvorkommen befinden sich im Krisengebiet des Kongo. Wir haben in den vergangenen Tagen einige aussichtsreiche Kobalt-Explorer für Sie unter die Lupe genommen. Kriterium war hierbei, ein fortgeschrittenes Projekt ausfindig zu machen, das bereits über Reserven an Kobalt und Nickel verfügt und ausreichend Geld in der Unternehmenskasse hat. Hierbei sind wir auf das Unternehmen Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]gestoßen, welches vor Kurzem ein sehr aussichtsreiches Nickel und Kobalt Projekt in Indonesien erwerben konnte. Hierbei handelt es sich um eine der größten Lagerstätten außerhalb von Afrika! Das Unternehmen ist erst seit wenigen Tagen in Deutschland handelbar und daher noch nicht im Fokus der Anleger. Die Marktkapitalisierung ist mit 33 Mio. CAD noch äußerst gering. Wir glauben, dass für dieses gigantische Kobalt Projekt eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD gerechtfertigt ist, da schnellstmöglich die Produktion aufgenommen werden soll und ein Abnahmevertrag mit einem namenhaften Batteriehersteller zum Greifen nahe ist! Nach dem enormen Erfolg unserer Top Lithium Empfehlung Liberty One Lithium mit einem Plus von über 440% (WKN A2DHMB) [2] möchten wir Ihnen heute ein Unternehmen vorstellen Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1], welches unserer Ansicht nach ein noch größeres Potenzial vorzuweisen hat! Nach Erreichen unseres mittelfristigen Kursziels bei Liberty One Lithium, empfehlen wir Ihnen daher einen Teil der Gewinne zu realisieren und in unseren heutigen Top-Pick Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] zu reinvestieren! Der Kobalt-Preis ist in den letzten 12 Monaten um rund 150 %, auf über USD 51.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Er hat aber dennoch 100 % Luft zum Allzeithoch von 2009. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Mega-Investmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]. Die unten aufgeführten Beispiele zeigen deutlich, welch großes Potenzial unser Top-Pick hat! 2 Beispiele explosiver Anstiege von Kobaltaktien Die Kobalt-Aktie von Katanga Mining (WKN A1JLBK) [3] explodierte seit Ende 2016 um über 600 % von 0,13 CAD auf 1,42 CAD in die Höhe. Aus einer Investition von 10.000 EUR wurde innerhalb von nur neun Monaten ein beachtlicher Betrag von 71.000 EUR. Aktuell wird das Kobalt-Unternehmen Katanga Mining mit 950 Mio. EUR an der Börse bewertet - das ist mehr als 28mal so viel wie der aktuelle Börsenwert von unserem Top-Pick Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]. Cobalt 27 (WKN A2DTYT) [4] war vor einigen Wochen das größte Minen-IPO seit Ivanhoe Mines. Nach dem Namenswechsel folgte bis zum Abschluss des Public Offerings eine Verzehnfachung! Dem Unternehmen gelang es, rund 200 Mio. CAD bei den Anlegern einzusammeln. Wir meinen, dass bei Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] bald Ähnliches passieren wird und glauben, dass Anleger jetzt zuschlagen sollten, da das Kursniveau bis jetzt noch sehr attraktiv ist. Weshalb eine Bewertung von mindestens 100 Mio. CAD mehr als gerechtfertigt ist, wollen wir Ihnen anhand des heutigen Reports verdeutlichen. *Das Pt. Tablasufa Projekt* *- massive Reserven und alle Genehmigungen vorhanden -* Das 5.000 Hektar große Pt. Tablasufa Projekt liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Papua Province in Indonesien. Das Projekt ist mittels eines 12 Kilometer entfernten Flughafens und über eine asphaltierte Straße sehr gut zu erreichen. Das herausragende an diesem Projekt ist, dass es bereits alle benötigten Genehmigungen in der Tasche hat. Sowohl eine Produktionsgenehmigung, als auch die äußerst wichtige Umweltgenehmigung wurde von den Behörden schon erteilt. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Die Vorkommen befinden sich direkt unter der Oberfläche in seichter Tiefe (1 bis 6 Meter). Dies ist äußerst selten vorzufinden und ein Garant für einen späteren, kostengünstigen Abbau und schnellen Cashflow. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] wird das Hauptaugenmerk in Kürze, auf deutlich tiefere Bohrungen legen als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Die Vorbesitzer haben bereits über 100 Mio. CAD in die Entwicklung des Projekts gesteckt. Aufgrund dessen und des hausierenden Kobaltpreises sind wir der Ansicht, dass dies die untere Schwelle der Marktbewertung von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] darstellen sollte! Der Vorbesitzer hatte die Mine im Jahr 2008 aufgrund der Finanzkrise stilllegen müssen, als der Kupferpreis massiv eingebrochen ist. Diese einmalige Chance, ein fast produktionsreifes Asset zum Spitzenpreis zu erwerben, ließ sich unser Top-Pick nicht entgehen. *Geologie sehr vergleichbar mit Clean TeQ* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] verfügt über ein sogenanntes Laterit-Projekt, welches reich an hochgradigen Kobalt- und Nickelreserven ist. Die Mineralisierung liegt bei durchschnittlich 0,11 % Kobalt und 1,31 % Nickel (bei 37 Mio. Tonnen Reserve). Ist dies wirklich so hochgradig? Sicherlich kennen Sie Kobaltaktien die über 1 % oder sogar 2 % Kobaltgehalt vorzuweisen haben. Was viele hierbei jedoch nicht wissen ist, dass die Geologie der Lagerstätte von sehr großer Bedeutung ist. Das größte Kobaltprojekt nutzt nur wenig, wenn das erzhaltige Gestein in hartem Mangan gebunden ist. Selbst bei den derzeitig hohen Kobaltpreisen wäre ein solches Projekt nicht wirtschaftlich (siehe Grafik). Laterit Projekte, wie das von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1], sind hingegen bereits ab 0,05 % Kobalt hochprofitabel. Branchenprimus Vale und Clean TeQ (WKN A0M63X) [5] verfügen ebenfalls über äußerst ertragreiche Laterit Projekte. Clean TeQ hat sogar schon eine Reserve von über 109 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kobaltgehalt von 0,10 % nachweisen können (ähnliche Geologie) und besitzt gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von 455 Mio. CAD. Unser Top-Pick hat derzeit etwas weniger als die Hälfte an Reserven, bei fast identischem Kobaltgehalt und Geologie. Sie sehen, eine Marktbewertung von 100 Mio. CAD liegt für unseren Top-Pick, Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1], absolut im Bereich des Möglichen und ist keinesfalls übertrieben. Wir erwarten einen steilen Anstieg in den kommenden Wochen! / *Größter Kobaltverbraucher China um die Ecke* Das Projekt hat eine strategisch ausgezeichnete Lage, genau vor der Haustür des größten Kobaltkonsumenten, der Volksrepublik China! In den Medien kursieren sehr oft Nachrichten über die Gigafactory von Tesla in den USA und deren riesigen Bedarf an Lithium und Kobalt. Dabei ist der Bedarf nach diesen kritischen Rohstoffen im asiatischen Raum um ein Vielfaches höher. China verfolgt aufgrund des gravierenden Feinstaubs und Umweltbelastungen ein umfangreiches Elektromobilitätsprogramm. So sollen im Jahr 2018 bereits 8 % aller verkauften Autos, Elektrofahrzeuge sein. 2020 werden 12 % angepeilt. In den nächsten 5 Jahren erwarten Experten mehr als eine Vervierfachung der weltweiten Batterieproduktion. Wie Sie auf der unteren Grafik zweifelsohne erkennen können, ist Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] exzellent positioniert um in Kürze einen Abnahmevertrag mit einem Batteriehersteller abzuschließen. Da es sich bei dem Pt. Tablasufa Projekt um eine der größten Kobaltlagerstätten außerhalb von Afrika handelt, dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein! *Massive Unterbewertung im Vergleich zu Mitbewerbern* Die untere Grafik zeigt eindrucksvoll auf, wie gravierend die Unterbewertung von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]ist. Mitbewerber US Cobalt (WKN A2DSP5) [6] und eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [7] können lediglich eine bestätigte Reserve von 29,5 Mio. bzw. 19,1 Mio. Tonnen vorweisen, werden aber bereits mit einer Marktkapitalisierung von 33 Mio. CAD bzw. 161 Mio. CAD bewertet. Unser Top-Pick, Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1], verfügt hingegen bereits über eine Reserve von über 37 Mio. Tonnen und dies bei einer lächerlichen Marktkapitalisierung von 33 Mio. CAD. 