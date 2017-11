Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gewinne bei den Technologiewerten und positive Vorgaben von der Wall Street haben an den ostasiatischen Aktienmärkten am Dienstag für steigende Kurse gesorgt. Angeführt wurde die Aufwärtstendenz von der Börse in Hongkong, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent aufwärts ging. Hier trieben erneute Aufschläge des Index-Schwergewichts Tencent. Die Aktie verteuerte sich um weitere 1,8 Prozent.

Die Tencent-Marktkapitalisierung hat damit die Marke von 530 Milliarden Dollar geknackt und ist höher als die von Facebook. Auch zu Amazon, aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 543 Milliarden Dollar, ist der Weg nicht mehr weit. Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung von Tencent waren gute Quartalszahlen in der vergangenen Woche.

Die Tencent-Aktie hat sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und damit auch dem Hang-Seng-Index zu einem kräftigen Plus von 35 Prozent in diesem Jahr verholfen - dies ist der weltweite Spitzenwert. Aktuell liegt der Index in der Nähe seines Rekordhochs aus dem Jahr 2007.

Schwächerer Yen treibt Tokio an

Ein sich wieder etwas abschwächender Yen sorgte in Tokio für etwas zusätzlichen Rückenwind. Der Nikkei-225 stieg um 0,7 Prozent auf 22.416 Punkte. Zuletzt hatte der Nikkei innerhalb von neun Handelstagen sieben Mal mit einem Minus geschlossen.

Vor allem Industrie- und Exportwerte waren in Tokio gesucht. So kletterten die Aktien von Hitachi Construction um 1,9 Prozent, für Toyota Motor ging es um 1,4 Prozent nach oben und Komatsu verzeichneten ein Plus von 2,3 Prozent. Für die Toshiba-Aktie ging es um 5,5 Prozent aufwärts. Die Titel holten damit ihre Vortagesverluste im Zuge der Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung im Volumen von umgerechnet rund 5,3 Milliarden Dollar fast vollständig wieder auf.

In Taiwan sprachen Teilnehmer von einer Erholung des Technologiesektors nach zuletzt dominierenden Abgaben. Der Taiex verbesserte sich um 1,1 Prozent und schloss auf dem höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Der Kospi in Seoul legte dagegen lediglich um 0,1 Prozent zu. Zwar gewannen Samsung Electronics 0,8 Prozent, doch die Abgaben in der Aktie des Stahlkonzern Posco von 1,6 Prozent verhinderte ein deutlicheres Index-Plus.

Mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 3.411 Punkte zeigte sich der Schanghai-Composite. Im Verlauf hatte der Index bereits deutlicher im Plus gelegen. Hier ging es für die Papiere des Versicherers Ping An um 5,9 Prozent nach oben. Im Sitzungsverlauf markierte Ping An ein Allzeithoch.

In Sydney stieg der S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent. Hier gingen die Kursgewinne quer durch alle Sektoren. Rio Tinto und BHP Billiton legten um jeweils 0,4 Prozent zu und Westpac stiegen um 0,3 Prozent. Gegen den Trend verloren Graincorp 4,9 Prozent. Das Getreide-Unternehmen hatte vor einem bevorstehenden "herausfordernden Jahr" gewarnt.

Goldpreis mit leichter Erholung

Der Goldpreis erholte sich leicht von den Vortagesverlusten, als er vor alle unter dem festeren Dollar gelitten hatte. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.281 Dollar. Analyst Michael McCarthy von CMC Markets sieht allerdings weiter ein Abwärtsrisiko für das Edelmetall. Die nächste Unterstützung macht er bei 1.260 Dollar aus.

Die Ölpreise legten nach den Vortagesverlusten wieder etwas zu. Die Blicke sind auf das Opec-Treffen in der kommenden Woche gerichtet. Die zentrale Frage ist, ob das Kartell eine Verlängerung der bestehenden Fördermengenbegrenzung beschließen wird. Der Markt gehe mittlerweile fest von einem solchen Schritt aus, hieß es. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 0,3 Prozent auf 62,38 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.963,50 +0,30% +4,64% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.416,48 +0,70% +17,28% 07:00 Kospi (Seoul) 2.533,99 +0,25% +25,05% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.411,11 +0,55% +9,91% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.621,98 +1,24% +32,95% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.424,46 +1,12% +18,87% 10:00 BSE (Mumbai) 33.520,53 +0,48% +25,89% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1745 +0,1% 1,1735 1,1777 +11,7% EUR/JPY 132,13 +0,0% 132,10 132,01 +7,5% EUR/GBP 0,8859 -0,1% 0,8865 0,8895 +3,9% GBP/USD 1,3257 +0,2% 1,3237 1,3240 +7,5% USD/JPY 112,49 -0,1% 112,58 112,08 -3,8% USD/KRW 1095,49 -0,1% 1096,76 1098,51 -9,3% USD/CNY 6,6320 -0,0% 6,6350 6,6290 -4,5% USD/CNH 6,6422 -0,1% 6,6469 6,6394 -4,8% USD/HKD 7,8114 +0,0% 7,8111 7,8107 +0,7% AUD/USD 0,7548 +0,0% 0,7548 0,7567 +4,6% NZD/USD 0,6810 +0,0% 0,6810 0,6833 -2,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,53 56,42 +0,2% 0,11 -0,8% Brent/ICE 62,38 62,22 +0,3% 0,16 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,60 1.275,40 +0,4% +5,20 +11,2% Silber (Spot) 16,97 16,93 +0,3% +0,04 +6,6% Platin (Spot) 929,45 923,50 +0,6% +5,95 +2,9% Kupfer-Future 3,09 3,09 -0,1% -0,00 +22,4% ===

