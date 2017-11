Russlands Präsident Putin stellt ein baldiges Ende des Militäreinsatzes in Syrien in Aussicht. Bei Machthaber Assad sehe er Bereitschaft zur friedlichen Konfliktlösung. Politische Prozesse müssten eingeleitet werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts plädiert. Das zeigt eine am Dienstag ausgestrahlte Übertragung der Begegnung im russischen Fernsehen, die nach Angaben des Präsidialamts in Moskau bereits am Montagabend stattfand. Der gemeinsame Kampf gegen Terrorismus auf syrischem Boden nähere sich allmählich dem Ende, sagte Putin. Das wichtigste sei nun, sich politischen ...

