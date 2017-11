Im kommenden Sommer steht Adidas wieder weltweit im Fokus. Dann nämlich findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Titelverteidiger Deutschland spielt traditionell in Schuhen und Trikots mit den drei Streifen. Möglich, dass die Adidas-Aktie obdessen auch am Aktienmarkt im nächsten Sommer im Blickpunkt steht. Bis Sommer aber ist es noch eine Weile hin. Und in den kommenden Monaten könnte die Adidas-Aktie eher seitwärts laufen. Denn der Höhenflug der ersten Hälfte des laufenden Jahres ist erst einmal Geschichte. Was aus fundamentaler Sicht auch nicht wirklich verwundert. Denn mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 23 scheint der DAX-Titel nicht gerade günstig gepreist.

Zum Chart. Die Adidas-Aktie befindet sich seit Oktober in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Als signifikanter Widerstand gilt zudem das aktuelle Jahreshoch bei 202,10 Euro. Eine weitere Widerstandmarke ergibt ...

