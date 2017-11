Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der irische Baustoffkonzern CRH hat im dritten Quartal von guten Geschäften in der Region Amerika profitiert. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent. In der Region Amerika betrug das Wachstum trotz der schweren Hurrikan-Saison 4 Prozent, in Europa 2 Prozent.

Der Wettbewerber von Heidelbergcement bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2017, wonach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf mehr als 3,2 Milliarden Euro steigen soll. Im Vorjahr hatte das EBITDA bei 3,13 Milliarden Euro gelegen.

In den neun Monaten legte der Umsatz um 2 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro, das EBITDA stieg ebenfalls um 2 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro.

CRH bemüht sich derzeit um die Übernahme des US-Konkurrenten Ash Grove Cement für 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre die US-Konzerns haben den Deal am 20. Oktober durchgewunken. Die Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen, damit die Transaktion Anfang 2018 abgeschlossen werden kann.

