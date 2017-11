Die operative und finanzielle Ausführung bei NVIDIA (WKN:918422) in den vergangenen Jahren war vorbildlich. Während die Ergebnisse des Unternehmens weiterhin die Gemüter verunsichern, explodierte die Aktie in den vergangenen drei Jahren um fast das Zehnfache. Selbst angesichts spektakulärer Ergebnisse im letzten Quartal haben einige Anleger die Aktie verkauft, da sie befürchteten, dass sich dieses atemberaubende Wachstum nicht fortsetzen könnte. Sie lagen falsch.



Für das gerade abgeschlossene dritte Quartal hat NVIDIA einen Rekordumsatz von 2,64 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was einem Anstieg von 31,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und sowohl die eigene Prognose des Unternehmens für 2,35 Milliarden US-Dollar als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...