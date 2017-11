- Verbesserte Funktion des FlexTRADER EMS zur Zusammenführung von Aufträgen über mehrere OMS

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen (OMS), meldete heute die Einführung einer verbesserten Version seiner Multi-OMS-Aggregationsfunktion, einem eingebauten Merkmal des FlexTRADER EMS, mit dem Orders unabhängig von der zugrundeliegenden Version oder Implementierung über mehrere OMS zusammengeführt und saldiert werden können.

"In den letzten Jahren haben mehrere bedeutende Vermögensverwalter fusioniert, so dass diverse OMS-Technologien zusammengekommen sind. Und damit ist das Interesse an den einzigartigen Funktionen von FlexTRADER für OMS-übergreifende Orderaggregation deutlich angestiegen", erklärte Oliver Boatfield, EMEA Sales Director bei FlexTrade UK.

Außer der Möglichkeit, Aufträge dynamisch innerhalb eines OMS und OMS-überschreitend zusammenzuführen, bietet FlexTRADER auch eine höchst konfigurierbare Zuordnungslogik mit mehreren gebrauchsfertigen Regeln, beispielsweise LIFO, FIFO, Pro-rata und optimale Durchschnittspreisfindung. Es lässt sich zudem nach Märkten und nach Vermögenswertklassen konfigurieren, basierend auf beliebigen Orderattributen im System. Dieser flexible Ansatz für Zusammenführung und Order-Routing gewährleistet optimalen Zugang zu Liquidität und faire Ausführungszuordnung durch Einbeziehung von Broker-Einschränkungen je Order und Zeitpunkt der Zusammenführung von Aufträgen in einen bestehenden Block.

Die MiFID-II-Richtlinie tritt in knapp zwei Monaten in Kraft. Darum muss sichergestellt werden, dass "alle ausreichenden Maßnahmen" ergriffen wurden, um "beste Ausführung" zu erzielen. Das ist jetzt oberste Priorität für alle Vermögensverwalter. Die neue Version der Multi-OMS-Aggregation ist ein weiterer Pluspunkt für die umfassende Plattform von FlexTrade, die Händlern einen einheitlichen Ansatz für die beste Ausführung verschafft, unabhängig von der Orderquelle.

Aggregation über mehrere OMS funktioniert in Kombination mit der MiFID-II-konformen APA-Integration von FlexTrade, um sicherzustellen, dass alle Handels-Reporting-Pflichten im FlexTRADER EMS in Echtzeit erfüllt werden.

"Die OMS-übergreifende Funktion in FlexTRADER sorgt dafür, dass Vermögensverwalter einen konsolidierten Überblick über die Aufträge haben, so dass sie sich besser auf den eigentlichen Handel konzentrieren können", ergänzte Boatfield.

Für eine Demo des aktuellen Upgrade auf das FlexTRADER EMS senden Sie bitte eine E-Mail an sales@flextrade.com

Weitere Informationen über unsere Best Execution Platform erhalten Sie unter bestexecution.flextrade.com

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen, Optionen, Termingeschäfte und festverzinsliche Wertpapiere als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171121005357/de/

Contacts:

FlexTrade Systems, Inc.

Alexis Horsburgh, +44 (0) 203 893 7933

Mobil: +44 (0) 7771 877 076

Marketing Associate

alexis.horsburgh@flextrade.com