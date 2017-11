BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 20-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 20/11/2017 IE00B88D2999 20453 GBP 4432587.918 216.7206727 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 20/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6591479.392 16.3604533 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 20/11/2017 IE00B7SD4R47 160027 EUR 36530272.66 228.2756826 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 20/11/2017 IE00B8JF9153 1631419 EUR 11735554.01 7.1934641 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 20/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9154398.913 282.7613564 Daily ETP



Boost ShortDAX 20/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6399153.389 6.2460624 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/11/2017 IE00B7Y34M31 29964 USD 16217547.19 541.2343875 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/11/2017 IE00B8K7KM88 6914226 USD 50384523.53 7.2870808 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9123098.266 975.0024865 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20336878.21 3.3035344 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/11/2017 IE00B7ZQC614 153797567 USD 136389774.1 0.8868136 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/11/2017 IE00B7SX5Y86 948653 USD 51711195.79 54.5101273 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 20/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 15533457.6 22.8484273 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 20/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4242127.425 110.2567232 Daily ETP



Boost Copper 3x 20/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2171340.028 24.5313121 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 20/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3255343.057 59.1912842 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/11/2017 IE00B8VC8061 187690576 USD 51304186.65 0.2733445 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/11/2017 IE00B76BRD76 373782 USD 13263012.52 35.4832831 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 20/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 16533029.48 3.4871003 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 20/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1668355.051 99.8118487 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2300964.276 40.95700029 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 20/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2478864.894 66.33834382 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 413929.4673 157.5673648 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 20/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20915660.31 53.71322258 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 20/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2813344.241 213.3584287 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 20/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 256669984.1 4983.883187 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 20/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 161032006.8 19782.80182 Daily ETP



Boost Palladium 20/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 909754.9353 48.9510323 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 20/11/2017 IE00B94QLN63 11471 USD 1595595.709 139.0982224 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 643028.8149 132.228833 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 241019.11 4.3076819 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 20/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 370145.9814 71.1819195 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 20/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 646118.2676 87.3841314 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 20/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 491582.3829 82.5218034 Daily ETP



Boost Silver 2x 20/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 185006.6257 61.3620649 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 20/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 656748.5812 44.866005 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 51274802.22 9.9423819 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/11/2017 IE00B8NB3063 374199 EUR 33988446.64 90.8298703 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1693222.48 132.4900219 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13829119.85 49.2137745 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 977970.4734 133.968558 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74228686.96 55.8841965 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114812.3607 139.8445319 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8111044.539 50.56634834 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 264273.1388 105.7092555 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10488504.31 79.3315557 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 16970131.8 36.7245739 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5498595.682 17.6338775 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3836444.747 105.5679466 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1465759.134 41.7167331 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 20/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3075550.905 17.4938052 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 20/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1038001.81 93.707846 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 948226.9775 32.2690821 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 504518.3622 58.939061 Short Daily ETP



Boost Brent 20/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7632298.285 20.2119585 Oil ETC



Boost Gold 20/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2891216.347 26.0780058 ETC



Boost Natural Gas 20/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 984313.6381 22.4980832 ETC



Boost BTP 10Y 5x 20/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7471809.873 43.0279866 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 20/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2888927.131 48.4102006 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 20/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1532592.026 79.5986302 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 553372.6826 74.8306535 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1540690.013 90.8318602 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 6826826.031 40.3002735 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 6106142.92 18.169962 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6134255.087 249.9492742 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 268720.1 24.4291 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 20/11/2017 IE00BYTYHQ58 32216784 USD 7181536.75 0.2229129 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 20/11/2017 IE00BYMB4Q22 97028 EUR 14627808.5 150.7586315 ETP



