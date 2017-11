Wegen der niedrigen Zinsen hat die Landesbank Hessen-Thüringen in den ersten neun Monaten des Jahres erwartungsgemäß wenig verdient. Das Zinsergebnis sackte ab. Positiv wirkten geringe Rücklagen für die Risikovorsorge.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat wegen der niedrigen Zinsen in den ersten neun Monaten erwartungsgemäß weniger verdient. Wie das Frankfurter Institut am Dienstag mitteilte, lag das Ergebnis vor Steuern per Ende September bei 381 Millionen ...

