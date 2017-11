CDU-Vize Julia Klöckner hat der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Vertrauen im Namen der Union ausgesprochen. "Wir sind wirklich dankbar, dass es bei uns keine Kanzlerinnendebatte gibt, sondern sie ist unsere Vorsitzende und Kanzlerkandidatin", sagte Klöckner am Dienstag dem "Deutschlandfunk".

In einer so unruhigen Zeit müsse ein Stabilitätsanker da sein und der sei Angela Merkel. Klöckner äußerte sich auch zur Haltung der Sozialdemokraten: Die SPD habe sich "sofort vom Acker der Verantwortung gemacht" und so einfach könne es nicht gehen. Man sei jetzt in einer Phase, in der man das Wort des Bundespräsidenten für sich sorgfältig bedenken müsse. Das gelte auch für die SPD, die "ehemals stolze große Volkspartei", so die CDU-Politikerin.

"Ich glaube schon, dass staatspolitische Verantwortung zu ihr passt."