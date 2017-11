Basel - Der Schweizer Pharmaindustrie gelang es in den beiden vergangenen Jahren, trotz schwierigem Konjunkturumfeld mit einem starken Franken weiter zu wachsen. Im Jahr 2016 trug die Branche 28,9 Mrd CHF zur Bruttowertschöpfung in der Schweizer Wirtschaft bei, wie eine am Dienstag veröffentlichte und vom Branchenverband Interpharma in Auftrag gegebene Studie von BAK Economics und Polynomics zeigt. Die Wertschöpfung wuchs zum Vorjahr um 1,9% und macht am Wert der gesamten Wirtschaft einen Anteil von 4,5% aus bzw. 25% an der industriellen Wertschöpfung. Am Exportvolumen hält die Branche gar einen Anteil von knapp 39%.

Zudem hätten von der Entwicklung in der Pharmabranche auch andere Wirtschaftszweige profitiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Insgesamt erwirtschafteten branchenfremde Schweizer Unternehmen so im Jahr 2016 rund 20,7 Mrd CHF an Bruttowertschöpfung. ...

