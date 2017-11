Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Dienstagshandel gestartet. Der Leitindex SMI kann damit an die vor allem durch Roche getriebene gute Entwicklung des Vortages nicht anschliessen und gibt einen Teil der Avancen wieder ab. Insbesondere Zykliker tendieren schwächer, nachdem die gute Konjunkturlage bisher gestützt hatte. Die Vorgaben von der Wall Street waren neutral und in Asien haben die Märkte einen positive Vorlage geliefert.

Die Impulse für einen weiteren Anstieg würden fehlen, kommentierte ein Händler. Weder von Unternehmens- noch Konjunkturseite gebe es marktbewegende News. Das politische Beben in Deutschland sei jedoch gut verarbeitet worden. Im Gespräch sind aber auch die USA. Bei der US-Notenbank wird ein weiterer Posten frei. Janet Yellen hat angekündigt, nach dem Amtsantritt ihres Nachfolgers Jerome Powell auch ihren Posten im Board of Governors aufzugeben. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung steht am Mittwoch zur Veröffentlichung an. Hierzulande hat der Aussenhandel im Oktober einen deutlichen Anstieg des Überschusses ausgewiesen. Das Exportwachstum sei breit abgestützt gewesen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,29% auf 9'273,65 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt zum Wochenstart um 0,22% auf 1'495,29 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,27% auf 10'626,25 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...