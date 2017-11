Für den beauftragten Report "Security by Design - Die Rolle von IT-Sicherheitsstrategien in der Digitalisierung" befragte Crisp Research, Kassel, im August und September 2017 insgesamt 107 Entscheider aus dem IT-Sicherheitsumfeld sowie Produktionsleiter deutscher Unternehmen (davon knapp 46 % Unternehmen aus der produzierenden Industrie). Dabei gaben nur knapp 8 % der befragten Unternehmen an, dass ihre internen IT-Sicherheitsvorschriften so strikt sind, dass auch bei Einbußen der Produkt-Performance und Bedienungsfreundlichkeit nicht an der IT-Sicherheit gespart wird. Bei 25 % der Unternehmen wird nur selten an der IT-Sicherheit gespart - wenn es nicht anders möglich ist. 49 % der Unternehmen gaben an, dass es häufig Konfliktfälle gibt, bei denen die IT-Sicherheit untergeordnet wird. Und bei fast 19 % der Unternehmen gehen Produkt-Performance und Bedienungsfreundlichkeit immer vor der IT-Sicherheit.

Einheitliche Sicherheitsstandards fehlen

Zugleich gaben fast zwei Drittel der Befragten an, dass sie ihre IT-Sicherheitsstrategien noch schärfen sowie einheitliche Standards und Anforderungen für alle Bereiche definieren müssen. ...

