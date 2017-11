flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen am Dienstag durchweg mit Gewinnen. Zu den stärkeren Gewinnern zählte die Börse in Singapur mit dem STI, der um 0,95 Prozent auf 3.420,50 Punkte anzog. Tagesgewinner war die Börse Hongkong mit dem Leitindex Hang Seng, der um 1,91 Prozent auf 29.818,07 Punkte stieg. Die US-Futures befinden sich dennoch bis dato überwiegend im roten Bereich. Der DAX eröffnete via Xetra mit 13.042,94 Punkten. Zur Charttechnik:

Aufgrund der Kursbewegung vom Rekordhoch vom 07. November bei 13.525,56 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief vom 15. November bei 11.847,88 Punkten, könnten nun die weiteren Ziele auf der Ober- und Unterseite näher definiert werden. Die Widerstände könnten bei 13.107/13.187/13.267/13.366 und 13.526 Punkten auszumachen sein. Die Unterstützungen wären bei 13.008/12.926 und 12.848 Punkten zu ermitteln sein. Der Unterstützungsbereich rund um die Marke von 12.848 Punkten hielt vorerst. Dieser Bereich stand am Montag bereits vorbörslich unter Beschuss.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/